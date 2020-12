롯데百, 수능 수험생 대상 이벤트 진행

[아시아경제 이승진 기자] 롯데백화점이 대학 수학능력시험치른 수험생들을 위해 상품권 증정, 상품 할인 등 행사를 선보인다.

롯데백화점 전점에서는 수능 다음날인 4일부터 13일까지 수험표 지참 고객을 대상으로 롯데상품권 증정 행사를 진행한다. 패션 상품군(여성/남성/스포츠/레저/잡화) 10만원 이상 구매 시 10% 상당의 롯데상품권을 증정하며 1인 1회 참여 가능하다.

수험표 지참 고객을 대상으로 한 이지캐주얼 및 스포츠 상품군 등 20대 초반 고객의 수요가 높은 브랜드의 특별 할인 행사도 다양하게 준비했다.

전점 NBA 매장에서는 3일부터 6일까지 2021년 대학교 새내기를 위해 21% 할인 행사를 진행한다. 전점 라이프워크 매장에서는 3일부터 선착순 구매 사은행사를 진행해 10만원 이상 구매 시 마스크스트랩을 증정하고 20만원 이상 구매 시 힙색을 증정한다. 또한 인천터미널점, 평촌점, 수원점, 중동점, 구리점, 안산점 등 6개 점포의 나이키 매장에서는 6일까지 20% 할인 프로모션을 진행한다.

더불어 잠실점에서는 3일부터 왓코, 앤듀, 퀵실버록시 등 브랜드가 20% 할인한다. 라코스테스포츠, 지프, 엘르수영복 등은 10% 할인 행사를 진행한다. 제인코트, 엄브로, 폴햄 등은 구매금액대별 감사품을 선착순으로 증정한다. 강남점에서는 4일부터 10일까지 반스에서 10만원 구매 시 1만원 상품권을 선착순으로 증정하는 등 다양한 수험생 할인 및 증정 행사를 진행한다.

본점에서는 대형 이월 상품 행사를 선보인다. 4일부터 8일까지 인기 스포츠·아웃도어 브랜드 겨울 상품전을 진행해 언더아머, 컨버스, 리바이스, 블랙야크, 코오롱스포츠 등 브랜드가 최대 70% 할인 판매한다. 이 행사에서는 플리스, 패딩 등 동절기 인기상품을 평소보다 저렴한 가격으로 구매할 수 있다. 대표 품목은 컨버스 패딩 재킷 6만 9000원, 리바이스 플리스 재킷 4만 9000원, 리바이스 롱패딩 8만 9000원, 블랙야크 롱패딩 12만 5000원, 코오롱스포츠 롱패딩 17만원 등이 있다.

이뿐만 아니라 4일부터 롯데백화점 라이브 방송 채널 ‘100LIVE’를 통해 30여 개 브랜드의 특가 상품을 선보인다. 7일 오후 2시에는 겨울 시즌 필수 아이템인 ‘어그’ 부츠를 최대 70% 할인된 가격에 선보인다. 대표적으로 스웨이드 미니 보우와 클래식 미니 플러프를 9만 9000원에 판매한다. 9일 오후 6시 30분에는 조이그라이슨 핸드백 블랙 에디션을 단독으로 15% 할인 판매한다.

이재옥 롯데백화점 상품본부장은 “코로나19로 어려운 상황 속에서 최선을 다한 수험생들을 격려하고 새 출발을 응원하기 위해 다양한 행사를 마련했다”라고 말했다.

