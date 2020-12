안철수 국민의당 대표가 1일 청와대 분수대 앞에서 릴레이 1인 시위를 하고 있는 국민의힘 초선의원들 찾아 격려 후 기념사진을 찍고 있다./국회사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.