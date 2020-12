◆현대해상

<임원 전보>

▶자동차보험부문장 이석현 ▶부산경남지역본부장 박종필 ▶지방권보상본부장 박주호

<본부장 전보>

▶CIO 이성훈 ▶AM본부장 전혁 ▶강북지역본부장 김종석 ▶자동차업무본부장 윤영상 ▶수도권보상본부장 임진주

<부장 승진>

▶경리파트장 윤정우▶인프라지원파트장 민성택 ▶시스템관리파트장 박성길 ▶부경AM사업부장 김대형 ▶강릉사업부장 김지영 ▶세종사업부장 심재선 ▶호남본부지원부장 김종갑 ▶순천사업부장 오길엽 ▶목포사업부장 장주범 ▶자동차손익파트장 구본석 ▶보상기획파트장 최봉근 ▶자동차송무파트장 민병선 ▶인천대인보상부장 김종훈 ▶CS지원부장 신준완 ▶ 사회공헌파트장 이준규 ▶일반상품파트장 이현진 ▶해상업무파트장 황인정 ▶일반지원파트장 정우석

<부장 전보>

▶IT기획파트장 이주원 ▶마케팅기획파트장 김호섭 ▶강북AM사업부장 권이중 ▶경인AM사업부장 이기원 ▶교차사업부장 백경태 ▶구리사업부장 오원열 ▶강남본부지원부장 장경환 ▶강서사업부장 이상억 ▶강원사업부장 이해근 ▶평택사업부장 권봉기 ▶안양사업부장 이민우 ▶중부본부지원부장 송기원 ▶천안사업부장 박희찬 ▶청주사업부장 김병훈 ▶서산사업부장 이환표 ▶동광주사업부장 송일언 ▶전북사업부장 정성훈 ▶북부산사업부장 방광섭 ▶울산사업부장 류창우 ▶대구경북본부지원부장 최호석 ▶대구사업부장 최상천 ▶방카영업부장 임현석 ▶다이렉트영업2부장 나욱채 ▶자동차업무파트장 이원재 ▶자동차상품파트장 노무열 ▶보상지원파트장 유병국 ▶강남대인보상부장 도종호 ▶강서대인보상부장 홍상호 ▶수원대인보상부장 김병용 ▶부산대인보상부장 김남호 ▶ 울산대인보상부장 이윤구 ▶충청대인보상부장 이병훈 ▶광주대인보상부장 박연승 ▶전주대인보상부장 이재성 ▶준법감시파트장 이용택 ▶교통기후환경연구소장 기익성 ▶기업보험8부장 유영철

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr