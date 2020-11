셀트리온, 다케다제약 아태지역 제품자산 인수완료

[아시아경제 조현의 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 346,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 340,000 2020.12.01 08:41 장시작전(20분지연) 관련기사 보여드렸죠? ‘셀트리온’ 단숨에 등극할 관련 株! 또 드립니다 치료제 임박! 셀트리온 관련 최대 수혜 株! 딱 하루만 진행합니다!셀트리온 관련! 단숨에 등극할 대장 株! 속! 시원하게 드립니다! close 이 일본 다케다제약의 아시아태평양 지역 제품군에 대한 권리 자산 인수를 마무리 지었다.

셀트리온은 1일 이같이 밝힌 뒤 "싱가포르에 새로 설립한 자회사 '셀트리온 아시아태평양'을 통해 이번 인수 작업을 진행했다"고 말했다.

앞서 지난 6월 셀트리온은 다케다제약의 아태지역 '프라이머리 케어'의 18개 제품 자산을 2억 7830만 달러(약 3074억원)에 인수한다고 발표한 바 있다.

셀트리온 APAC은 이번 인수를 통해 한국, 태국, 대만, 홍콩, 마카오, 필리핀, 싱가포르, 말레이시아, 호주 등 9개 시장에서 판매 중인 18개 제품의 특허, 상표, 허가, 판매에 대한 권리를 직간접적으로 행사할 수 있게 됐다.

인수 제품군에는 글로벌 개발 신약인 네시나, 액토스(당뇨병 치료제), 이달비(고혈압 치료제) 등 전문의약품과 화이투벤(감기약), 알보칠(구내염 치료제) 등 일반의약품도 포함됐다.

셀트리온은 "그동안 수입에 의존하던 필수의약품을 국산화할 수 있는 계기를 마련했다"며 "개량신약과 인슐린 바이오시밀러 개발에도 박차를 가해 당뇨·고혈압 제품 포트폴리오를 완성하겠다"고 밝혔다.

생산은 안정적인 제품 공급을 위해 기존 다케다 제조사를 이용한다. 이후 일부 제품은 셀트리온 제약의 cGMP(우수의약품 제조품질관리기준) 생산시설에서 생산해 국내외에 판매할 계획이다. 한국시장 판매는 셀트리온 제약이 맡는다. 글로벌 시장 판매는 셀트리온 헬스케어가 자체 보유 중인 판매망을 활용할 예정이다.

셀트리온 관계자는 "아태지역 시장의 연구개발(R&D)과 위탁개발생산(CDMO) 사업에도 최선을 다해 글로벌 종합 제약바이오 회사로 성장하겠다"며 "앞으로 아태지역 바이오 의약품의 저온 유통망(콜드체인) 구축까지 단계적으로 사업을 확장해 제품의 유통, 매출 관리 등을 총괄할 계획"이라고 밝혔다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr