최인호 “전두환, 턱없이 부족한 형량 받았다”

[아시아경제 전진영 기자] 법원이 30일 고(故) 조비오 신부에 대한 사자명예훼손 혐의로 전두환 전 대통령에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고한 것에 대해 더불어민주당은 “턱없이 부족한 형량”이라고 지적했다.

최인호 민주당 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 “5·18 피해자와 유가족, 광주 시민이 그간 받은 고통에 비하면 턱없이 부족한, 국민의 눈높이에도 맞지 않는 형량”이라며 “안타깝다”고 말했다.

최 수석대변인은 “오늘도 전두환 씨는 사과 한마디 없이 법정에 나와 선고 당시에도 꾸벅이며 졸기 바빴다”며 “분통터지는 피해자들 앞에서 참으로 뻔뻔한 얼굴을 들고 반성의 기미조차 없었다. 안하무인 식의 태도는 여전했다”고 강조했다.

그러면서 “헬기사격 여부를 인식한 것으로 보고 있다는 법원의 결과에 따라 앞으로 진실 규명에 속도를 내야 한다”며 “헬기사격을 비롯해 최초 발포 명령자, 암매장, 성폭행 등에 대한 진실을 철저히 밝혀야 한다”고 밝혔다.

이어 “민주당은 5·18역사왜곡처벌법과 5·18진상규명특별법이 조속히 통과될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “국민의힘도 그간의 과오를 인정하고 반성한 것이 진심이라면 관련 법안 통과에 적극 협력해야 한다”고 촉구했다.

