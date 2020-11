진중권 "추미애 똘끼, 월성원전 덮으라는 '오더' 떨어진 것"

"일개 장관이 저렇게 폭주 못 해"

[아시아경제 김봉주 기자] 진중권 전 동양대 교수는 검찰총장 권한대행을 맡고 있는 조남관 대검 차장검사가 추미애 법무부 장관에게 '(윤석열 총장 직무정지) 처분을 철회해달라'고 요청한 것에 대해 "추미애의 똘끼는 동시에 권력의 의지"라고 말했다.

진 전 교수는 30일 페이스북에 글을 올려 조 차장 검사가 추 장관에게 올린 내부망 호소글 관련 기사를 공유하며 "그게 추미애가 할 수 있는 일이 아니라고 본다"면서 이같이 밝혔다.

이어 "법무부장관이 뭐 대단한 자리라고, 일개 장관이 혼자서 저렇게 폭주 못 한다"고 했다.

이어 "어느 단위에선가 이미 결정이 내려졌고, 운동권식 어법으로 말하면 '오더'가 떨어진 것이다. 이낙연이 바람잡이 노릇이나 하고 그들에 비하면 여당의 대표마저 엑스트라에 불과하다"고 지적했다.

진 전 교수는 "사실 검찰총장은 식물로 전락했고, 검찰은 자기들 사람으로 완전히 장악한 상태에서 굳이 정치적 부담을 무릅써가면서까지 직무를 정지시킬 필요는 없다"며 "그런데도 저렇게 무리를 하는 것을 보면 무슨 일 때문인지 지금 크게 불안해 하는 것으로 보인다"고 썼다.

또 "며칠 전 월성원전 사건이 결정적인 것으로 보인다고 했는데, 아니나 다를까, 슬슬 기사들이 나온다"면서 "어느 간 큰 공무원이 감방에 갈 각오를 하고 한밤에 444개의 자료를 삭제하는 것을 혼자서 할 수 있겠나"라고 적었다.

그러면서 "일단 다음날 압수수색에 들어간다는 정보를 실행자에게 전달한 사람이 있을 것이고 그는 물론 검찰의 움직임을 손바닥 보듯이 들여다 볼만한 위치에 있는 사람, 아울러 실행자에게 그런 위법한 일을 해도 덮어주겠다고 약속할 만한 위치에 있는 사람일 것"이라고 덧붙였다.

이어 "그래서 구속영장을 막으려는 것이다. 구속된 상태에서 조사를 받을 경우 줄줄이 윗선을 불지도 모르니까"라면서 "실행자가 구속되는 순간 수사의 칼끝은 당연히 청와대를 향할 것"이라고 했다.

특히 "그를 보호하기 위해 당정청이 다 들러붙은 것을 보면, 청와대에서도 꽤 높은 사람인 것 같다"면서 "게다가 대통령의 말 한 마디에서 벌어진 일이라, 그들로서는 예민할 수밖에 없겠다"고 진단했다.

"울산시장 선거 개입 사건과 비슷한 유형의 사건"이라고 설명한 진 전 교수는 "추미애가 절차고 뭐고 다 무시하고 총장의 직무를 정지시키고, 그 모든 비판과 반발에도 불구하고 그의 징계를 관철시키려 하는 것은, 그렇게 하지 않으면 안 될 급박한 사정이 있다는 얘기"라고 평가했다.

그러면서 "대통령도 상황의 심각함을 알기에, 이를 대충 묵인하고 그들이 하는 대로 그냥 얹혀가려는 것으로 보인다"고 꼬집었다.

한편 윤 총장은 지난 24일 직무집행 정지 직전 월성원전 1호기 경제성 조작 의혹을 수사 중인 대전지검의 구속영장 청구 방침에 대한 보고에 보완지시를 내렸다. 대전지검이 산업통상자원부 전·현직 공무원 등에 대해 감사방해 혐의로 구속영장을 청구한다는 방침을 세운 것이다. 구속수사로 감사방해를 지시한 윗선이 드러나면 파문이 확산할 것으로 보인다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr