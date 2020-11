신보, 11월 P-CBO로 9천억 공급…올해 발행액 6조4천억 '역대 최대'

올 한해 5.2조원의 신규자금 포함한 6.4조원 자금 공급

전년대비 5.6배 증가한 역대 최대 규모의 신규 자금 지원

‘코로나19 금융백신’ 역할 수행

[아시아경제 박선미 기자] 신용보증기금이 11월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 피해기업 등 지원을 위해 9000억원 규모의 유동화회사보증(P-CBO)을 발행했다고 30일 밝혔다. 이에 따라 올 한해 P-CBO보증을 통해 총 6조4000억원 규모의 자금을 공급했다. 이는 역대 최대 규모다.

신보의 P-CBO보증은 개별기업이 발행하는 회사채 등을 기초자산으로 유동화증권을 발행해 기업이 직접금융시장에서 장기자금을 조달할 수 있도록 지원하는 제도다.

올해 초 신보는 코로나19 사태의 확산으로 자금시장이 경색되고 기업의 시장성 차입에 어려움이 발생하자 신속하게 피해 대응 P-CBO보증’을 도입했다. 지난 5월부터 11월까지 매월 발행을 진행해 영화관, 쇼핑몰, 해운사, 항공사 등 코로나19로 직격탄을 맞은 기업들에게 3조5000억원 규모의 신규 자금을 지원했다.

또한 소재·부품·장비산업 등 우리 경제 주력산업의 경쟁력 강화를 지원하기 위한 ‘주력산업 P-CBO보증’을 통해 1조7000억원 규모의 신규자금을 지원했다. 또 1조2000억원 규모의 차환발행을 통해 회사채 시장 안정판 역할을 충실히 수행했다. 회사채 발행금리를 지속적으로 인하하고 후순위채권 매입비용을 크게 낮추는 등 기업들의 자금조달 비용 부담을 덜어주는 한편, 개별기업 지원한도를 150%까지 확대하는 등 제도개선 노력을 아끼지 않았다.

신보의 P-CBO보증은 자금조달 절차가 간편하고, 미매각 위험을 피할 수 있는 데다 발행한도와 금리 메리트까지 갖춰 코로나19로 회사채 시장의 문턱이 높아진 상황에서 기업들의 자금 확보 수단으로 큰 인기를 얻었다는 것이 시장의 의견이다.

신보는 내년 코로나19 피해기업 지원을 위한 P-CBO보증의 공급규모를 더욱 확대해 지원할 계획이다. 코로나19 재확산으로 인해 많은 기업들이 위기상황에 처해있는 만큼 적극적인 피해기업 지원을 위해 이례적으로 1월에도 발행을 추진하고 있으며 현재 기업들의 신청을 받고 있다.

신보 관계자는 “이전에는 P-CBO보증 프로그램이 자금조달에 어려움을 겪는 중소기업만을 위한 금융상품으로 인식됐으나, 최근에는 코로나19로 인한 피해기업과 신용도가 양호한 대·중견기업들에게도 안정적인 자금조달 수단으로 인식되고 있다”며, “P-CBO보증은 현재의 코로나19 피해기업 뿐만 아니라, 포스트 코로나 시기를 준비하는 기업들에게도 든든한 안전망 역할을 해나갈 것”이라고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr