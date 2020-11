크리스마스가 온다…이마트24, '스타 와인' 4종 등 총출동

스타와인 4종부터

크리스마스 한정판까지

[아시아경제 차민영 기자] 와인 대목 12월을 맞아 이마트24 스타와인 4종이 총출동한다.

30일 이마트24에 따르면 지난해 12월 와인 매출은 1년 중 19%를 차지한 것으로 나타났다. 특히 12월 22일부터 31일까지 열흘간 매출이 12월의 절반 이상(52.8%)을 차지했다.

올해는 작년과 달리 외부가 아닌 실내에서 연말을 보내려는 홈파티족이 더욱 증가할 것으로 예상되는 만큼 스타와인 4종을 가성비 높은 가격에 제공함으로써 연말 특수를 잡겠다는 계획이다.

먼저 지난 6월 품절대란의 주인공 ‘라 크라사드 까베르네 시라(750ml)’를 12월 한 달간 9900원 파격가에 판매한다. 이마트24는 혹시 모를 조기 품절 사태에 대비해 지난 6월 대비 3배 많은 10만병 물량을 준비했다. 이는 까베네쇼비뇽 50%, 시라 50%를 블렌딩한 테이블 와인으로 스테이크·불고기·갈비 등 홈파티 메인 요리와 함께 즐기기 좋다. 2019년 열린 국제 와인 품평회 ‘독일 베를린 와인트로피’에서 금상을 수상했다.

이마트24는 올 7월 초 첫 선을 보인 이후 지금까지 6만병 이상이 팔린 이마트24 전용 와인 '꼬모(COMO)' 3종도 할인 판매한다. 12월 한 달간 ‘꼬모 밸류 까베네쇼비뇽(750ml)’을 한 병당 4900원에 판매한다. 또한 12월 1일부터 23일까지 ‘꼬모 리제르바 까베네쇼비뇽(750ml)’, ‘꼬모 모스카토(750ml)’ 등 꼬모 2종(정상가 각 9900원)을 종류와 상관 없이 두 병 이상 구매하는 고객에게 한 병당 2000원 할인 혜택을 제공한다. 두 병 이상부터 와인 한 병당 7900원 균일가가 무조건 적용된다. 최대 구매 수량 제한 없다.

크리스마스를 겨냥한 와인들도 선보인다. ‘산타 아니타 글루바인(1L)’, ‘크리스마스 아스티(750ml)’ 등 겨울 시즌 와인 2종도 각 2400병씩 한정 판매한다. 산타아니타 글루바인(1L)은 오렌지껍질, 시나몬 등을 넣어 따뜻하게 데워 즐기는 겨울철 독일 대표 겨울 시즌 와인이다. 글루바인은 독일어로 ‘빛나는 와인’을 뜻하며 프랑스에서는 뱅쇼, 미국에서는 뮬드와인으로 불린다. 600년 전통의 독일 각지에서 열리는 크리스마스 마켓, 가족 모임 등에서 빠지지 않고 등장하는 음료이기도 하다. 판매 가격은 9900원이다.

다른 크리스마스 와인 크리스마스 아스티(750ml)는 이탈리아 피에몬테 지역의 DOCG 등급(가장 높은 품질의 등급)의 스파클링 와인으로, 모스카토 품종 특유의 달콤함이 특징이다. 당도와 산도의 밸런스가 좋고, 알코올 도수(4~6도)가 낮아 누구나 부담없이 즐기기 좋다. 크리마스마스 케이크, 디저트류 등과 찰떡궁합을 자랑한다. 판매가격은 1만5800원이다.

손아름 이마트24 주류 바이어는 “올 한 해 이마트24 와인에 대한 고객의 뜨거운 성원에 힘입어 주류특화매장 2400개 돌파, 이달의 와인 10만병 판매, 전국 와인 온·오프라인 연계(O2O) 서비스 매장 3000점 확대 등의 성과를 이룰 수 있었다”며 “내년에도 고객이 근거리 편의점에서 합리적인 가격에 고품질의 와인을 즐길 수 있도록 이마트24만의 차별화된 와인을 대거 선보일 계획”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr