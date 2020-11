신한카드, 메리어트 멤버십 탑재한 신용카드 출시예정…업계 최초

신한카드, 메리어트 인터내셔널과 상품 개발 MOU 체결

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 메리어트 인터내셔널과 손잡고 국내 최초로 메리어트 본보이 신용카드를 출시한다.

신한카드는 글로벌 최대 호텔 체인인 메리어트 인터내셔널과 상품 개발 및 공동 마케팅 추진을 위한 업무 협약을 체결했다고 30일 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 메리어트 본보이 로열티 프로그램이 탑재되는 신용카드를 출시할 계획이다. 국내 업계 최초다. 이미 미국, 일본 등 해외에서는 메리어트 본보이 신용카드가 운영되고 있다.

메리어트 본보이는 전 세계 1억4000만 명의 회원을 보유한 메리어트 인터내셔널의 대표적인 멤버십으로 전 세계 메리어트 호텔과 리조트에서 숙박 또는 식사 이용 시 본보이 포인트를 적립 및 이용할 수 있다.

양사가 체결한 이번 협약에 따라 상품이 출시되면 고객들은 신용카드 신청만으로 메리어트 본보이 프로그램에 가입할 수 있다. 전 세계 132개국에 위치한 7000여 개 호텔에서 카드를 제시하기만 해도 다양한 멤버십 혜택을 받을 수 있고 카드 사용 금액에 따라 포인트 적립 혜택도 받을 수 있다.

또 마이신한포인트를 메리어트 본보이 포인트로 전환할 수 있는 프로그램 개발 등 국내외에서 긴밀한 협력관계를 구축해 나갈 계획이다. 신한카드는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황으로 해외여행이 어려운 점을 감안해 당분간 국내에 위치한 메리어트 인터내셔널 계열 호텔과의 마케팅 활동에 집중할 예정이다.

신한카드 관계자는 "이번 메리어트 인터내셔널과의 업무 협약을 통해 고객들이 국내외 여행, 비즈니스, 연회 등의 영역에서 더욱 폭 넓고 가치 있는 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

