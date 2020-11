[아시아경제 김동표 기자]북한 김정은 위원장이 노동당 정치국 확대회의를 주재하고 내년 1월로 예정된 제8차 당대회 준비를 논의했다고 조선중앙통신이 30일 보도했다.

노동당 본부청사에서 열린 이번 회의에서는 "노동당 제8차대회 준비정형을 청취하고 해당한 대책을 세울데 대한 문제"를 논의했다.

또 "당사상사업부문을 강화하고 대상기관들의 당의 영도체계를 더욱 철저히 세우며 정책적 지도와 당적지도를 심화시키기 위하여 당중앙위원회에 해당부서기구를 개편할 데 대한 문제"를 토의했다.

아울러 "경제사업에 대한 당적 지도를 개선하고 당면한 경제과업집행을 위한 중요문제들을 주요 의정으로 토의 연구하고 결정했다"고 통신은 전했다.

회의에는 당 정치국 상무위원ㆍ위원ㆍ후보위원들과 함께 당 주요 부서 간부와 8차 당 대회 준비위원회 성원 등이 방청으로 참석했다.

