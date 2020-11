'일상이 아름다운'…이재명표 기본주택 슬로건 확정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 이재명 경기도지사의 '기본주택'을 널리 알리기 위해 슬로건을 내놨다.

GH는 근본적인 주거문제 해결을 위해 지난 7월 발표한 기본주택을 널리 알리기 위해 기본주택 슬로건으로 '일상이 아름다운'을 최종 확정했다고 29일 밝혔다.

이번 슬로건은 일상의, 일상에 의한, 일상을 위한 행복을 강조함으로써 기본주택을 통해 주택문제가 해결되면 삶의 질이 높아지고, 우리의 일상이 아름다워질 것이라는 기본주택의 미션을 쉬운 문장으로 표현한 게 특징이다. 특히 '아름다운' 이라는 문구를 통해 GH 기본주택의 고품질 주거환경을 더욱 강조했다.

아울러 밝고 건강하면서 소탈한 이미지로 많은 인기와 신뢰감을 얻고 있는 가수 김세정을 기본주택 모델로 선정해 홍보영상을 제작했다.

김세정은 이번 영상에서 자연스러운 일상 속 모습을 통해 기본주택의 핵심 메시지인 '원한다면 누구나 부담 없이 오래오래'를 발랄하고 경쾌하게 표현했다.

해당 영상은 GH 유튜브 채널을 통해 볼 수 있다.

GH 관계자는 "GH 기본주택을 통해 사람이 행복한, 살기 좋은 경기도를 만들어 나가겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr