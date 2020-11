연말 다이어리 대전 개막…MZ세대 겨냥한 ‘다꾸’ 콘셉트 인기

혜택 가득한 ‘2021 다이어리’ 출시 봇물

[아시아경제 이선애 기자] 식음료업계가 앞다퉈 ‘2021 다이어리’를 선보이고 있다. 올 상반기 소비자들의 소장 욕구를 불러일으켰던 다양한 굿즈에 이어 하반기에는 다이어리로 그 여세를 몰아갈 것으로 보인다. 특히 올해는 나만의 개성을 드러내고 싶어 하는 MZ세대 사이에서 인기를 끌고 있는 ‘다꾸’ 콘셉트의 다이어리가 여러 브랜드에서 출시되어 눈길을 끈다.

29일 관련 업계에 따르면 공차코리아는 최근 ‘2021 공차 다이어리 세트’를 내놨다. 감성 문구 브랜드 ‘인디고’와 협업해 출시한 ‘2021 공차 다이어리’는 따뜻한 베이지 컬러와 산뜻한 민트 컬러 2종으로 출시됐다. 스티커 3종, 떡메모지 1종, 마스킹 테이프 1종, 스탬프 1종으로 풍성하게 구성되어 다꾸족의 소장 욕구를 자극하고 있다. 다양한 다꾸 아이템 외에 밀크티 1+1 쿠폰도 4매 포함이 되어 있으며, 내지 곳곳에 공차와 함께하는 일상을 담은 감성적인 캐릭터 일러스트가 눈을 사로잡는다.

‘2021 공차 다이어리’를 받기 위해서는 행사 음료 5잔 포함 총 10잔 구매 후, 공차 멤버십 앱을 통해 프리퀀시 스탬프를 적립해야 한다. 행사 음료는 지난 10월28일 출시된 겨울 신메뉴 3종(토피넛 밀크티+펄, 초코바른 토피넛 스무디, 다크초코 밀크티+펄)을 비롯해 2020년 시즌 메뉴 11종까지, 총 14종이다. 특히 행사 음료 구매 시 프리퀀시 카드뿐만 아니라 일반 스탬프 카드에도 각각 적립돼 10잔을 마시면, 다이어리도 받을 수 있고 무료 음료도 받을 수 있어 일석이조의 혜택을 누릴 수 있다. 별도 구매를 원하는 소비자들은 매장에서 2만8000원에 구매할 수도 있다.

파스쿠찌는 디자인 문구 브랜드 ‘루카랩’과 협업한 ‘2021 파스쿠찌 플래너 키트’를 선보였다. 플래너는 북 파우치와 플래너, 스티커가 세트로 구성되어 자신만의 다이어리를 꾸밀 수 있는 ‘DIY형 플래너 키트’, 파스쿠찌를 배경으로 한 일러스트가 그려진 플래너와 파우치, 스티커가 세트로 구성되어 있는 ‘일러스트형 플래너 키트’ 등 2종이다. ‘2021 파스쿠찌 플래너 키트’는 커피 또는 제조 음료 구매 시 1만5900원에 구입할 수 있다.

카페베네는 ‘Present’ 콘셉트로 ‘현재’와 ‘선물’의 의미를 담은 ‘2021 카페베네 플래너 세트’를 출시했다. 구성은 반년 플래너 2종(레드, 블루)과 메모패드 3종(체크리스트, 소비추적, 한 달 목표 달성), 스티커 4종(베네캣의 일상 2종, 다꾸용 2종), 마스킹테이프와 마그넷 북 클립이 각 1종, 카페베네 할인 쿠폰이다. 사용자의 편의성 및 휴대성을 고려해 만년 플래너가 아닌 6개월 단위의 플래너로 구성했다. 겨울 신메뉴 음료 1잔을 포함해, 카페베네 음료 메뉴를 주문하면 제공되는 프리퀀시 10개를 모으면 플래너 세트를 무료로 받을 수 있다.

스타벅스커피코리아는 내달 31일까지 크리스마스 e-프리퀀시 행사를 열어 ‘2021 스타벅스 플래너 4종’을 판매한다. 미션 음료 3잔을 포함해 제조 음료 17잔을 구매하고 e-스티커 적립을 완성한 고객에게 제공하거나 구매를 원하면 권당(2종 한정) 3만2500원에 판매한다.

플래너는 이탈리안 프리미엄 다이어리 브랜드 몰스킨과 함께 만든 4종이다. 탁상캘린더처럼 쓸 수 있는 스탠딩 스케줄러(화이트)를 비롯해 핸디 스케줄러(그린), 루틴 다이어리(미니), 노트 키퍼(아르마니) 등 총 4가지다. 스탠딩 스케줄러에는 휴대용 미니 계산기를 함께 제공한다. 핸디 스케줄러, 루틴 다이어리, 노트 키퍼 3종에는 플래너에 부착하거나 카드나 명함지갑으로도 사용 가능한 미니 포켓을 제공한다.

이디야커피가 이달 출시한 ‘2021 다이어리 세트’는 일러스트레이터 섭섭(SUBSUB)과 협업한 디자인이 눈에 띈다. 커피 한 잔이 주는 일상의 작은 행복과 따뜻함을 작가 특유의 편안한 일러스트에 담았다.

제품은 캘린더와 파우치 세트 2종, 스티커, 볼펜까지 실용성 높은 6종으로 구성됐다. 캘린더 뒷면 일러스트는 인테리어 소품으로도 사용할 수 있게 제작해 활용성을 높였다. 파우치 2종(여행용, 일상용)은 베이지색상의 캔버스 소재를 사용하여 따뜻한 느낌을 더했다. ‘2021 다이어리 세트’는 매장에서 2만5000원에 구매할 수 있다.

