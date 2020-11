국민의당 “3차 재난지원금, 신속하게 선택적 집중지급으로”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의당은 27일 “3차 재난지원금은 신속하게 ‘선택적 집중지급’으로 가야한다”며 “2차 재난지원금 때의 선별 지급 기조를 유지하되, 지급 대상과 지원 규모를 보다 세밀하게 선택하여 깊이 있게 지원하는 방식으로 가야 한다”고 밝혔다.

홍경희 국민의당 수석부대변인은 이날 논평에서 “2차 재난지원금 당시 소모적인 논쟁을 일으킨 통신비 지급과 같은 지엽적인 문제가 또다시 불거져 재난지원금의 기본 취지를 훼손하는 일은 없어야 한다”며 “날로 높아져 가는 국가부채비율과 적자재정상태를 고려하여 재난지원금은 불요불급한 내년도 본 예산 항목의 세출 조정을 통해 집행돼야 할 것”이라며 이같이 말했다.

홍 수석부대변인은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태의 장기화로 전 국민이 어려움에 처해 있다. 하지만 재난의 크기가 모두에게 동일하지 않다”며 “재난은 어려운 사람에게 먼저 찾아오고 훨씬 가혹하다는 사실을 기억해 주시길 바란다. 선택적 집중 지급은 역차별이 아닌 공생을 위한 ‘역지사지’ 정신의 발로”라고 강조했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr