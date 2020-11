[아시아경제 유인호 기자]

◆대우건설

◇전무 승진

▲민경복 전무 ▲이호진 전무

◇상무 승진

▲김토문 상무 ▲김용해 상무 ▲임종빈 상무 ▲김영일 상무 ▲허윤종 상무 ▲김대식 상무

◇상무보 승진

▲강준영 상무보 ▲반준성 상무보 ▲전용수 상무보 ▲전병길 상무보 ▲김효준 상무보 ▲권용웅 상무보 ▲한진교 상무보 ▲김도헌 상무보 ▲박상철 상무보 ▲ 홍승국 상무보 ▲박세윤 상무보 ▲고중인 상무보 ▲안신영 상무보 ▲윤상현 상무보 ▲박성일 상무보 ▲이강석 상무보 ▲류포식 상무보

