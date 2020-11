전남소방, 첫 ‘인력풀 강의 경진대회’ 개최

취우수상 정미경 소방위

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)는 지난 24일 ‘제1회 전남소방학교 인력풀 강의 경진대회’를 개최했다고 25일 밝혔다.

전남소방학교 개교 4주년을 맞아 개최된 ‘인력풀 강의 경진대회’는 신규 임용자 교육, 재직자 전문교육 등 일선 소방서에서 출강하는 강사의 교수 강의 능력 향상을 위해 추진됐다.

이번 대회는 4개 분야(화재·구조·구급·심리상담) 8명이 참가해 열띤 강의 경연을 펼쳤으며 코로나19로 인해 참석인원을 최소화해 진행됐다.

정미경 소방위가 최우수상, 이현주 해남소방서 소방교가 우수상, 장려상에는 강지영 무안소방서 소방위가 선정됐다.

이날 대회 시작 전 외부 전문강사 초청 강의와 국가공무원인재개발원 주관 ‘제38회 공공HRD콘테스트’에 참가하는 전남소방학교 곽문희 구급교수의 시범 강의도 큰 호응을 받았다.

마재윤 본부장은 “오늘 이 대회를 통해 교육을 담당하는 직원들의 역량을 지속적으로 강화해 나가면 전남소방조직의 더 큰 발전의 계기가 될 것”이라며 “도민안전문화 확산이 될 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

