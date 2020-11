코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 장 초반 개인과 외국인의 동반 순매수에 6거래일 연속 상승하며 사상 최고치 행진을 이어가고 있다. 코스닥 지수도 소폭 상승세를 보이고 있다.

25일 코스피는 전 거래일 대비 19.58포인트(0.75%) 상승한 2637.34로 출발했다. 이날 상승 출발한 코스피는 장 초반 개인과 외국인 투자가의 순매수에 최근 좋은 분위기를 이어가고 있다. 오전 9시25분 현재 전일 대비 13.70포인트(0.52%) 오른 2631.46을 기록 중이다.

간밤 뉴욕증시 주요 지수는 미국의 정권 이양 불확실성 감소와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 기대감에 크게 올랐다. 다우존스 30 산업평균지수는 사상 처음으로 3만선을 돌파했다. 24일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전일보다 454.97포인트(1.54%) 오른 3만46.24에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전일보다 57.82포인트(1.62%) 오른 3635.41에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 156.15포인트(1.31%) 상승한 1만2036.79에 장을 마감했다. 다우지수는 장중에는 3만116.51까지 오르며, 3만시대를 열었다. 지난 3월 말 1만8200대까지 추락했던 데서 극적으로 반등했다. S&P500 지수도 이날 종가 기준 사상 최고치를 다시 썼다.

서상영 키움증권 연구원은 “한국 증시도 연일 사상 최고치를 경신중인데, 이달 초 이후 외국인이 이를 주도하고 있으며, 특히 액티브 펀드 자금 중심으로 반도체 및 2차전지 업종에 대한 대규모 순매수를 단행한 데 따른 것으로 추정한다”며 “코로나19 확산이 진행되던 1·2분기 신흥국에서 대규모 자금 이탈을 단행했던 외국인이 달러 약세 및 바이든 당선에 따른 자유무역 강화 기대, 백신 개발에 따른 코로나19 우려 완화 등으로 다시 신흥국으로 유입되는 모습을 보이고 있다는 점은 한국 증시에서 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 것”이라고 전망했다.

그러면서 “이번에 유입된 외국인 자금은 한국과 인도 증시 중심으로 유입됐고, 최근 반도체, 2차전지 업종 중심으로 순매수한 자금일 가능성이 크다”며 “그래서 외국인의 행보가 더욱 중요해졌고, 이들의 적극적인 순매수가 지속될지 여부가 오늘 한국 증시 변화에 영향을 줄 것”이라고 예상했다.

현재 거래 주체별 매매 동향을 보면 개인과 외국인 투자가가 각각 1008억원, 746억원 순매수하며 지수 상승을 견인하고 있다. 반면 기관 투자자는 1801억원 순매도하고 있다.

업종별로는 증권, 은행, 화학, 의약품, 건설업 등 대부분 업종이 오르고 있다.

시가총액 상위종목들 중에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 318,000 전일대비 16,500 등락률 +5.47% 거래량 1,650,118 전일가 301,500 2020.11.25 10:05 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 5.64% ↑코스피, 2년 10개월만 역대 최고치…2600 돌파(상보)2600선 향해 질주하는 코스피, 2595도 넘었다 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 809,000 전일대비 10,000 등락률 +1.25% 거래량 376,513 전일가 799,000 2020.11.25 10:05 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 최근 5일 외국인 78만 7135주 순매수... 주가 81만 원(+1.38%)LG화학, 2차전지(생산) 테마 상승세에 2.56% ↑코스피, 또 사상 최고가 경신...2617.76 마감 close , 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 250,000 전일대비 3,500 등락률 +1.42% 거래량 122,831 전일가 246,500 2020.11.25 10:05 장중(20분지연) 관련기사 역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승외국인, 3주 연속 '사자'…반도체 순매수 지속코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감 close , SK하이닉스, LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,558,000 전일대비 14,000 등락률 +0.91% 거래량 9,399 전일가 1,544,000 2020.11.25 10:05 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '2610선' 등락...외국인 매수세 확대코스피, 장중 사상 최고가 또 경신역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승 close 등이 오르고 있다. 반면 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 546,000 전일대비 6,000 등락률 -1.09% 거래량 296,210 전일가 552,000 2020.11.25 10:05 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDI, 2차전지(생산) 테마 상승세에 1.6% ↑[클릭 e종목]"삼성SDI, 자동차용 2차전지·ESS 수요 중장기적 긍정"역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 369,000 전일대비 4,000 등락률 -1.07% 거래량 337,248 전일가 373,000 2020.11.25 10:05 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 이시간 주가 +1.09%.... 최근 5일 외국인 24만 5726주 순매수역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승외국인, 3주 연속 '사자'…반도체 순매수 지속 close 등은 하락하고 있다.

코스닥 지수도 전날 하락을 뒤로 하고 다시 상승세로 전환했다. 이날 전 거래일 대비 5.25포인트(0.60%) 상승한 877.35로 출발한 코스닥 지수는 장 초반 개인 투자자의 순매수에 소폭 상승하고 있다. 오전 9시25분 현재 전일 대비 3.01포인트(0.35%) 오른 875.11을 기록 중이다.

현재 수급별 상황을 보면 개인 투자자가 1152억원 순매수하고 있고, 기관과 외국인 투자가는 각각 646억원, 369억원 순매도하고 있다.

업종별로는 통신서비스, 금융, 유통 등이 오르고 있고, 운송, 디지털컨텐츠 등은 내리고 있다.

시가총액 상위종목들 중에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 318,000 전일대비 16,500 등락률 +5.47% 거래량 1,650,118 전일가 301,500 2020.11.25 10:05 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 5.64% ↑코스피, 2년 10개월만 역대 최고치…2600 돌파(상보)2600선 향해 질주하는 코스피, 2595도 넘었다 close 제약, 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 318,000 전일대비 16,500 등락률 +5.47% 거래량 1,650,118 전일가 301,500 2020.11.25 10:05 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 5.64% ↑코스피, 2년 10개월만 역대 최고치…2600 돌파(상보)2600선 향해 질주하는 코스피, 2595도 넘었다 close 헬스케어, SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 257,500 전일대비 2,300 등락률 +0.90% 거래량 22,186 전일가 255,200 2020.11.25 10:05 장중(20분지연) 관련기사 SK머티리얼즈, OLED 소재 산업 진출코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감강보합 코스피…2540대 출발 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 166,300 전일대비 2,100 등락률 +1.28% 거래량 47,119 전일가 164,200 2020.11.25 10:06 장중(20분지연) 관련기사 2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세코스피, 2년 10개월만 역대 최고치…2600 돌파(상보)외국인 12거래일 연속 순매수…코스피 상승마감 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 151,500 전일대비 1,200 등락률 -0.79% 거래량 143,621 전일가 152,700 2020.11.25 10:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '2610선' 등락...외국인 매수세 확대2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세코스피, 2년 10개월만 역대 최고치…2600 돌파(상보) close 등이 오르고 있다. 반면 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 201,500 전일대비 3,000 등락률 -1.47% 거래량 24,861 전일가 204,500 2020.11.25 10:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감 close , 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 185,900 전일대비 400 등락률 +0.22% 거래량 874,584 전일가 185,500 2020.11.25 10:06 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 씨젠, 백신개발 기대감 커지자 8%대↓역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승오후 들어서도 코스피 강세 유지…2600선 내외 등락 close 등은 하락하고 있다.

