신임 주일대사에 '일본통' 강창일 “한일관계 정상화 위한 강한 의지 표현”

[아시아경제 전진영 기자] 문재인 대통령이 23일 신임 주일본국 대한민국 대사관 특명전권대사에 임명한 강창일 한일의원연맹 명예회장(68)은 본인의 임명 취지와 관련 “한일관계를 정상화시키고 싶은 강한 의지가 드러난 것”이라고 밝혔다.

강 의원은 이날 오후 임명 소감을 묻는 아시아경제와의 통화에서 “아직 발언은 조심스럽다”며 말을 아끼면서도 “한일 관계를 정상화 시키고 싶은 (문재인 대통령의) 강한 의지가 있었지 않겠느냐”고 말했다.

강민석 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 갖고 이같은 인사 내용을 발표했다. 강 대변인은 “강 명예회장은 일본 동경대에서 박사학위를 받고 학계에서 오랜 기간 일본에 대해 연구한 역사학자"라며 "4선 국회의원 경력의 정치인으로서 의정활동 기간에는 한일의원연맹 간사장과 회장을 역임한 일본통”이라고 설명했다.

그러면서 “일본 스가 내각 출범을 맞아 대일 전문성과 경험, 오랜 기간 쌓아온 고위급 네트워크를 바탕으로 경색된 한일관계에 실타래를 풀고 미래지향적인 양국 관계로 나아가는 계기를 마련할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

강 주일대사 내정자는 제주 오현고, 서울대 국사학과를 졸업하고 일본 동경대에서 동양사학 석사, 문학 박사학위를 취득했다. 이후 배재대 일본학과 교수, 일본 동경대 문학부 객원연구원을 거쳐 제17대 국회의원을 시작으로 내리 4선을 한 정치인 출신이다. 20대 국회에서는 한일 의원연맹 회장을 맡기도 했다.

강 주일대사 내정자는 조만간 당사국의 대사 아그레망(임명동의) 절차를 거쳐 최종 임명될 예정이다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr