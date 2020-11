KCC, 美 스포트라이트 어워드 지속가능성보고서 부문 '플래티넘' 수상

美 홍보·마케팅 조사기관 LACP 주관 전세계 기업 홍보물·커뮤니케이션 자료 경쟁력 평가

[아시아경제 김종화 기자]KCC가 전세계 기업 홍보물과 커뮤니케이션 자료의 경쟁력을 평가하는 미국의 '2020 스포트라이트 어워드(Spotlight Awards)' 지속가능성보고서 부문에서 최고 등급인 플래티넘(Platinum Award)을 수상했다.

스포트라이트 어워드는 세계적인 홍보, 마케팅 조사기관인 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP, League of American Communications Professionals)이 주관하는 대회다. 애뉴얼리포트, 브로슈어, 영상, 뉴스레터 등 기업에서 발간하는 각종 간행물을 대상으로 11개 분야에서 최고의 작품을 선정한다. 올해는 12개국 500여개 기업이 경합을 벌였으며, 우수 작품을 선정해 플래티넘, 골드, 실버, 브론즈 상을 수여했다.

KCC의 '2019/20 KCC 지속가능성보고서'는 이번 대회에서 총점 100점 만점 중 99점을 얻어 대상 격인 플래티넘상을 수상했다. 특히 창의성과 메시지 전달력, 디자인 등 총 6개 평가 항목 중 5개 항목에서 만점을 받았다. 해당 보고서는 LACP가 뽑은 이번 대회 우수 작품 ‘TOP 100’에서 14위에 기록됐다.

KCC는 2015년부터 국제표준인 ISO 26000 및 GRI(Global Reporting Initiative) 보고서 작성 기준에 따라 매년 발간하고 있다. 처음 발간했을 당시부터 매년 국내외 유수 경연대회에서 우수한 성과를 거두며 여타 기업?단체의 보고서와 비교해 높은 수준임을 인정받고 있다.

지난달 16일에는 한국표준협회가 주관하는 '2020 대한민국 지속가능성 대회'에서 '대한민국 지속가능성 지수(KSI, Korean Sustainability Index)' 건축자재 분야 1위 기업 선정과 '대한민국 지속가능보고서상(KRCA, Korean Readers' Choice Awards)'을 동시 수상한 바 있다.

지속가능성보고서는 회사의 사회적 책임에 대한 비전과 전략, 그리고 이에 대한 경제적·사회적·환경적 가치 창출 목표와 성과를 이해관계자와 공유하기 위해 주요 사항들을 정리한 것이다. 보고서는 KCC 홈페이지를 통해 누구나 확인해 볼 수 있다.

KCC 관계자는 "세계의 다양한 이해관계자들에게 KCC만의 독특함을 살리면서도 쉽고 명확하게 지속가능경영 현황을 알릴 수 있도록 표현한 것이 우수한 평가를 받았다"면서 "앞으로도 KCC는 투명하고 명확한 지속가능성보고서 발간을 비롯해 다양한 지속가능 경영활동을 통해 글로벌 기업의 사회적 책임을 다할 수 있도록 더욱 노력할 것"이라고 말했다. [기사 제공=KCC]

