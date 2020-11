교원그룹, 불우이웃돕기 후원 공로 서울시장 표창

다문화·저소득층 아동 지원, 바른인성 교재 제작 및 무상 배포

사회공헌 20주년 “교육생활문화기업으로서 사회적 가치 확산에 주력할 것”

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹은 ‘2020 불우이웃돕기 후원자 및 유공자’ 서울시장 표창을 받았다고 23일 밝혔다.

2001년부터 교원그룹은 사회공헌 모토인 ‘인연 사랑’, ‘바른 인성’을 중심으로 아이들의 지식 함양과 올바른 사회 구성원의 가치를 담은 다양한 활동을 진행해 왔다. 전국 사회복지시설 대상 전집 지원 및 교육 프로그램 후원, 교육기업 최초 바른 인성 캠페인, 다문화ㆍ저소득층 아동 지원, 아동ㆍ청소년 심리치료 프로그램 등이 대표적이다.

2012년 초록우산 어린이재단과 함께 시작한 ‘바른 인성 캠페인’은 학교폭력과 왕따 등 사회적 문제 해결을 위해 기업이 적극적으로 참여한 모범 사례로 꼽힌다. 교원그룹은 아동들의 바른 인성 함양을 위해 ‘나, 너, 우리 그리고 온 세상의 인성나무 키우기’ 인성교재를 제작, 2015년까지 전국 지역아동센터와 초등학교에 약 100만 부 가량을 무료 배포했다. 초등 저학년 아동들을 대상으로 교원 올스토리 전집을 연극이나 예술활동에 접목 시킨 ‘방과 후 인성 극장’ 프로그램도 함께 선보여왔다.

지난해에는 서울시와 초록우산어린이재단이 공동으로 진행하는 청소년 스트레스 프리존 조정 사업에 동참했다. 스트레스 프리존은 심리안정 테스트 진단과 놀이활동, 컬러테라피, 향기 테라피 등을 통해 스트레스 해소하는 공간이다. 이를 통해 아이들이 건강한 정신을 가꿀 수 있도록 돕는 교내 휴게 시설을 마련했다. 교원은 1억4000만 원을 후원하는 한편 언어 학습용 태블릿 PC 등을 지원해 서울 창신초등학교 스트레스 프리존 구축에 힘을 보탰다고 덧붙였다.

교원 측에 따르면 코로나19 확산 및 사회적 어려움 발생 시 지역 아동과 가정을 돕는 실질적 지원에도 앞장서고 있다. 코로나19 확산이 컸던 대구ㆍ경북 지역 대상 아동 교육 지원을 위한 20억 원 기탁, 소상공인의 어려움을 함께 나누는 착한 임대인 활동, 어린이병원 마스크 기부 등에 나섰다.

교원 관계자는 “교원그룹은 ‘아이들이 누구나 쉽게 양질의 교육 혜택을 받을 수 있어야 한다’는 창립자의 신념을 바탕으로 교육 사업 기반의 사회공헌 활동을 지속하고 있다”며 “폭넓은 나이와 계층을 대상으로 교육뿐만 아니라 생활문화 전반에 걸친 사회공헌 활동으로 사회적 가치 창출에 앞장설 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr