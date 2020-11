KOTRA, '2020 외국인투자주간' 성료

144개 잠재 투자기업 참가…투자유치 상담 321건 진행

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA는 지난 11일부터 18일까지 온라인으로 진행된 ‘2020 외국인투자주간’이 종료됐다고 22일 밝혔다. 올해 16회째를 맞은 이번 행사는 ‘한국과 함께하는 스마트 혁신, 안전한 성장’을 주제로 열렸다.

KOTRA는 산업통상자원부, 국제방송교류재단과 함께 한국의 혁신역량과 K-방역 등 우수한 투자환경을 외국인 투자가를 상대로 소개했다. 혁신성장포럼, 지역중점산업포럼, 유망산업 설명회, 투자유치상담회, 해외언론·주한 외신 간담회 등 다양한 프로그램이 마련됐다.

올해는 방송과 KOTRA 유튜브 채널 등 온라인 매체를 통해 비대면 방식으로 행사가 진행됐다. 특히 혁신성장포럼과 지역중점산업포럼은 아리랑국제방송을 통해 101개 국가에 중계됐다.

투자유치상담회에는 소재·부품·장비 등 기간산업 분야 59개사, 바이오·정보통신 등 신산업 분야 33개사, 물류·금융 등 서비스산업 분야 52개사 등 144개 잠재 투자기업이 참가했다. 국내에서는 204개 투자유치 희망 기업·지자체가 나서 321건의 투자유치 상담을 진행했다. 9억4000만 달러 규모의 투자 논의가 이뤄졌다.

올해 3분기까지 외국인직접투자(FDI) 신고액은 전년 동기 대비 4.4% 감소한 129억 달러를 기록했다. 권평오 KOTRA 사장은 “소·부·장, 첨단산업 등 중점 육성 분야 투자유치를 확대해 나가겠다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr