카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 366,000 전일대비 500 등락률 +0.14% 거래량 182,804 전일가 365,500 2020.11.20 12:54 장중(20분지연) 관련기사 언택트 대장주 카카오·네이버 엇갈린 희비…왜?[e공시 눈에 띄네]코스피-19일쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감 close 는 20일 오후 12시 30분 현재 전일보다 0.27% 오른 36만 6500원에 거래되고 있다. 거래량은 17만 4194주로 전일 거래량 대비 40.75% 수준이다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 366,000 전일대비 500 등락률 +0.14% 거래량 182,804 전일가 365,500 2020.11.20 12:54 장중(20분지연) 관련기사 언택트 대장주 카카오·네이버 엇갈린 희비…왜?[e공시 눈에 띄네]코스피-19일쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감 close 는 국내 최대의 모바일 커뮤니케이션 플랫폼 업체로 알려져 있다.

11월 18일 메리츠증권의 김동희 연구원은 '2021년 카카오의 주가는 실적 성장과 더불어 자회사 가치 재평가가 중요한 모멘텀으로 작용. 카카오페이는 21년 상반기 기업 공개를 통해 국내 성공한 핀테크 플랫폼의 적정가치 본격평가 전망. 또한 모빌리티 가치는 T맵모빌리티 재평가에 기반하여 6.1조원, 뱅크는 9.3조원으로 재평가. 매출 성장이 비용 증가를 압도하는 이익 성장. 국내 대표 모바일 플랫폼에 대한 비중확대 전략 필요. '이라며 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 366,000 전일대비 500 등락률 +0.14% 거래량 182,804 전일가 365,500 2020.11.20 12:54 장중(20분지연) 관련기사 언택트 대장주 카카오·네이버 엇갈린 희비…왜?[e공시 눈에 띄네]코스피-19일쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감 close 의 목표가를 50만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 366,000 전일대비 500 등락률 +0.14% 거래량 182,804 전일가 365,500 2020.11.20 12:54 장중(20분지연) 관련기사 언택트 대장주 카카오·네이버 엇갈린 희비…왜?[e공시 눈에 띄네]코스피-19일쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감 close 를 20만 302주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 24만 592주 순매수, 4만 7055주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr