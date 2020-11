[특징주]엘앤케이바이오, 글로벌 의료기업과 대규모 공급계약 기대감에 '강세'

[아시아경제 유현석 기자] 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 17,250 전일대비 900 등락률 +5.50% 거래량 832,940 전일가 16,350 2020.11.20 11:20 장중(20분지연) 관련기사 엘앤케이바이오메드, 큐렉소와 전략적 협력 MOU ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제임상 3상 소식에 ‘주가급등’! 제2의 녹십자 홀딩스, 선착순 마감임박! close 가 강세다. 글로벌 의료기기 업체와 대규모 공급계약이 기대된다는 증권사 분석이 영향을 끼친 것으로 보인다.

엘앤케이바이오는 20일 오전 11시7분 기준 전거래일 대비 5.81%(950원) 오른 1만7300원에 거래됐다.

한양증권은 이날 보고서를 통해 엘앤케이바이오가 글로벌 의료기기 대기업과의 대규모 공급계약이 기대된다고 밝혔다.

오병용 한양증권 연구원은 "엘앤케이바이오의 익스펜더블 케이지(Expandable Cage) 신제품이 글로벌 의료기기 대기업들의 주요 타겟이 되고 있다"며 "실제로 현재 다수의 미국 대기업들과 제품의 판권계약을 협의 중"이라고 말했다.

그는 "기존 대리점 계약 만으로도 수백억원 매출이 기대되는데 글로벌 대기업과의 판권계약과 별개로 이미 40여곳의 미국내 중소규모 대리점들과 판매계약을 끝냈다"며 "연말까지 대리점 계약은 약 60여개까지 늘어날 예정"이라고 설명했다.

대리점 1곳 당 연 평균 매출은 약 11억원 수준이 될 것으로 예상된다. 그는 "단순하게 계산하면, 대리점 판매 만으로도 ‘21년 수백억대 매출과 영업이익을 예상할 수 있다"며 "여기에 대기업과의 대규모 공급계약은 +@인데 여전히 2000억원에 불과한 엘앤케이바이오의 시가총액을 고려 시, 앞으로도 긍정적인 주가흐름이 예상된다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr