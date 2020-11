[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 순천의 한 공원에서 훔친 차를 이용해 일면식 없는 여성을 납치하고 돈을 빼앗은 2인조 강도가 경찰에 붙잡혔다.

전남 순천경찰서는 19일 특수강도 등의 혐의로 A(27)씨 등 2명을 긴급체포, 조사 중이다고 밝혔다.

이들은 지난 16일 오후 7시 56분께 순천의 한 공원에서 여성을 차로 납치한 뒤 금품을 빼앗은 혐의를 받고 있다.

이들은 훔친 차를 이용해 범행했으며 충남으로 달아났다가 지난 18일 경찰에 검거됐다.

경찰은 A씨 등의 여죄를 조사해 구속영장을 신청할 방침이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr