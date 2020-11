[포토]유동균 마포구청장 ‘언택트(U·N·T·ACT) 모금 생방송’ 참석

[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 19일 오후 마포아트센터 스튜디오3에서 진행된 ‘언택트(U·N·T·ACT) 모금 생방송’ 진행 현장에 참석했다.

마포구는 어려운 이웃을 위한 구의 대표 사업인 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’을 통해 매년 ‘성금 및 성품 등 모금행사’를 추진해오고 있다.

이날은 서울사회복지공동모금회, 마포구지역사회보장협의체와 함께 구가 모금 행사를 널리 홍보하고 참여를 독려하기 위해 마련한 ‘언택트(U·N·T·ACT) 모금 생방송’이 진행돼 유 구청장이 방송 현장에 함께했다.

유튜브 my MAPO 마포구 채널을 통한 생중계 현장에서 유 구청장은 방송 진행자와의 인터뷰를 통해 모금 행사의 취지를 안내하고 주민들의 참여를 독려, 마포구 직원들이 모은 성금 약 1114만 원을 전달하기도 했다.

유동균 마포구청장은 “주민들의 작은 도움이 이웃 사랑을 직접 실천하는 소중한 나눔이 된다”며 “어려운 시기인 만큼 서로 온기를 나누어 힘든 시기를 잘 극복하면 좋겠다”고 말했다.

올해 모금 행사는 내년 2월15일까지 진행된다.

