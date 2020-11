전남소방 ‘현장에서 배우는 청렴교육’ 운영

‘제2기 여성공무원 인재 양성과정’ 교육생 30명 대상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방이 현장에서 배우는 청렴교육을 전개했다.

전남소방본부(본부장 마재윤)는 19일 ‘제2기 여성공무원 인재 양성과정’ 교육생 30명을 대상으로 청렴 교육과정을 운영했다고 밝혔다.

이날 현장 체험교육은 오전, 오후로 나눠 강진군 다산 박물관 및 생가, 장흥 해동사 현장을 방문해 공직자로서 필요한 덕목을 배우고 토론하며 독립운동 정신을 다시 기리는 시간을 가졌다.

전남소방은 코로나19 대비 철저한 방역과 사회적 거리두기 등 안전을 확보해 재난대응 전문가 양성을 위한 교육훈련에 최선을 다하고 있다.

또 현지교육을 통해 소통하는 밝은 문화 깨끗하고 맑은 청렴 실천 등 다양한 청렴 시책도 교육과정에 편성, 추진 중이다.

마재윤 소방본부장은 “청렴하고 깨끗한 공직문화 조성, 반부패 척결 등 청렴도 향상을 위한 다양한 교육과정 운영으로 청렴한 전남소방 만들기에 전 직원이 최선을 다할 것”이라고 말했다.

