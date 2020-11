[포토]오승록 노원구청장 ‘청소년안전망 통합지원센터’ 업무협약식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 19일 오후 3시 노원경찰서에서 열린 '청소년안전망 통합지원센터 구축 및 위기청소년 통합지원'을 위한 업무협약식에 참석했다.

이번 협약식은 노원구청, 노원경찰서, 서울특별시 북부교육지원청, 노원구청소년상담복지센터가 위기청소년 사안 발생 시 신속한 대응 및 지원을 위한 공동대응시스템을 마련, 청소년의 비행 예방과 건전한 청소년 육성을 위한 지원안전망을 구축하기 위해 마련됐다.

이를 위해 민(民)-관(官)-학(學)-경(警) 협력 기관은 청소년안전망 통합지원센터를 개설과 통합지원 인프라 구축을 위한 정보 공유 등에 상호간 적극 협력하기로 했다.

이날 행사는 오승록 노원구청장 및 정채민 서울노원경찰서장, 조호규 서울특별시 북부교육지원청장, 윤은주 노원구청소년상담복지센터장 등이 참석한 가운데 협약서 서명 및 교환, 인사말씀, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “긴밀한 협력체계를 구축해 위기 청소년 문제에 적극적으로 대응해 나가길 바란다”고 말했다.

