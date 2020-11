단독[아시아경제 박종일 기자] 서울시 고위 간부(1급)가 19일 코로나19 확진자로 판정받았다.

서울시 관계자들에 따르면 이 간부는 코로나19 확진자인 남편으로부터 감염된 것으로 전해졌다.

이 고위 간부는 지난 15일부터 자가격리에 들어가 그 전 서울시 관계자는 물론 시의원들과 접촉 여부도 관심이다.

그러나 서울시는 이날 고위 간부가 코로나19 확진자로 판명받음에 따라 서정협 시장 권한대행 등 간부들이 긴장하고 있다.

특히 서울시의회가 새해 예산안 심사를 앞두고 있어 업무 차질도 예상된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr