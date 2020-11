[아시아경제 김흥순 기자] 비발디파크는 업계 최초로 월 이용권(Monthly Pass)을 출시했다고 19일 밝혔다.

월 이용권은 시즌권을 월 단위로 구입하는 개념의 상품이다. 12월(D-PASS) 대인 기준 리프트 이용권이 회원 14만원, 일반 17만원, 타사 시즌권자 16만원으로 책정됐다. 리프트+렌탈 이용권은 회원 19만원, 일반 22만원, 타사 시즌권자 21만원이다. 1차 판매는 오는 29일까지이며 기간 내 1월(J-PASS)과 2월(F-PASS) 상품 선구매 시 2만원 할인 혜택이 주어진다.

월 이용권을 구입하면 추가로 장비 렌탈 50% 할인, 스키 강습 10-20% 할인, 스노위랜드 30% 할인, 사우나·직영 레스토랑 10% 할인 등의 혜택을 제공한다.

자세한 내용은 비발디파크 패키지 게시판을 통해 확인할 수 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr