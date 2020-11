"개성공단 재개 촉구"…경기도, 임진각 부지사 집무실 개설에 '격려'

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도가 남북 정상의 개성공단 재개선언 촉구를 위해 파주시 임진각에 개설한 경기도 평화부지사 현장 집무실 운영에 대한 각계각층의 격려와 성원이 이어지고 있다.

경기도는 애초 남과 북 양측이 개성공단 재개 선언에 적극 나서 줄 것을 요청하는 차원에서 평화부지사의 현장 집무실을 개성공단과 북한이 바라보이는 민통선 내 도라전망대에 설치할 계획이었다.

하지만 관할 군부대가 유엔(UN)사의 승인을 득하지 못했다는 이유로 집기 설치를 거부해 지난 10일 파주 통일대교에서 이를 규탄하는 온라인 기자회견을 연 뒤 임진각에 임시 집무실을 개설했다.

집무실 개설 후 지난 11일에는 최종환 파주시장을 비롯해 이종걸 민화협 상임의장, 권영길 평화철도 이사장, 유동규 경기관광공사 사장, 경기도의회 문화체육관광위원회, 개성공단 기업인 등 각계각층의 인사들이 잇달아 현장을 찾았다. 장영란 민주평통 경기지역회의 부의장을 비롯한 31개 시ㆍ군 지역협의회장은 평화부지사 도라전망대 내 집무실 설치 지지의사를 밝히기도 했다.

도는 도라전망대에 집무실이 설치될 때까지 임진각 임시 집무실에서 관련 업무를 지속할 계획이다.

현장 집무실을 중심으로 관련 기관ㆍ단체와 긴밀한 협력체계를 구축하고, 개성공단 재개선언 촉구와 남북교류협력사업 추진 등 남북관계 진전을 위한 광역지자체 차원에서 할 수 있는 모든 노력을 기울이기로 했다.

아울러 개성공단 재개와 한반도 평화를 염원하기 위한 '개성 '잇'는 콘서트'도 20일 오후 2시부터 평화 집무실이 위치한 임진각 평화누리에서 경기아트센터 주관으로 개최된다.

콘서트에서는 경기도립예술단 경기팝스앙상블이 '철망앞에서', '아름다운강산', '다이너마이트' 등을 연주하며 개성공단 재개와 평화를 기원하는 무대를 꾸미게 된다.

현장에 오지 못하는 관객들을 위해 경기도 및 경기아트센터 유튜브 채널 등 온라인을 통해 실시간으로 공연 실황이 중계된다.

이재강 도 평화부지사는 "도라전망대 집무실 설치는 군사적 행위가 아닌 평화정착을 위한 경기도의 정당한 고유 행정행위"라며 "경기도가 우리 땅 도라전망대의 문부터 열고 개성공단의 문까지 여는데 앞장서겠다. 각계각층의 성원과 지지를 당부 드린다"고 밝혔다.

