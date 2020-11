해양계 고교?대학 선박교통관제 교육과정 신설…해경청, 우수인력 확보

[아시아경제 박혜숙 기자] 내년부터 해양계 대학·고교에 선박교통관제 교육과정이 신설됨에 따라 해양경찰청의 전문 관제 인력 확보가 기대된다.

해경청은 올해 4월부터 해양계 대학·고등학교와 간담회, 교육정책협의회 등을 통해 논의한 결과 교통관리·관제설비·비상관제 등 선박교통관제에 특화된 신규 과목을 포함한 교육과정 개설안이 마련됐다고 19일 밝혔다.

이에 따라 내년부터 경상대, 목포해양대, 제주대, 한국해양대 등 4개 대학과 부산해사고, 인천해사고 등 2개 고등학교에서 선박교통관제 교육과정을 운영하게 된다. 2022년 2월 처음으로 이수자가 배출될 예정이다.

선박교통관제사는 선박교통관리 뿐만 아니라 해양사고 예방 및 대응, 수색구조에 이르는 광범위한 임무를 수행하고 있으며, 선박교통관제와 관련된 다양한 학문과 법률, 실무 경험 등 높은 전문성을 필요로 한다.

그러나 아직 관련 교육을 운영하는 해양계 고등학교나 대학은 없는 실정이다. 이에 해경청은 항해 관련 학과를 이수한 자를 관제사로 채용한 후 10주간의 교육과정을 거쳐 관제업무를 맡도록 했다.

이렇다보니 고등교육기관에서부터 전문적으로 선박교통관제 관련 교육을 받을 수 있는 인력양성 체계 구축이 필요하다는 지적이 학계와 업계 등에서 지속적으로 제기돼왔다.

해경청 관계자는 "향후 선박교통관제 교육과정 이수자에 대한 채용 범위를 확대할 방침"이라며 "채용 후에는 모의관제(시뮬레이션)와 사례 기반 교육을 통해 관제사의 현장 실무 능력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

