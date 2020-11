기관 순매도에 코스피 2530선으로…코스닥은 횡보세

[아시아경제 금보령 기자] 19일 오전 코스피 지수는 기관 투자자들의 순매도세에 하락하는 모습을 나타냈다.

이날 오전 9시35분 기준 코스피는 전거래일 대비 0.32%(8.05포인트) 떨어진 2537.59를 기록했다.

코스피는 전일보다 0.34%(8.75포인트) 내린 2536.89로 장을 시작해 하락세를 이어가고 있다.

코스피시장에서 기관은 1463억원어치를 순매도했다. 반면 개인과 외국인은 각각 1217억원, 222억원을 순매수했다.

업종별로 의약품(0.84%), 의료정밀(0.31%), 기계(3.15%) 등은 상승했으나, 운송장비(0.7%), 전기·가스업(1.48%) 등은 하락했다.

시가총액 10위 기업 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 64,500 전일대비 300 등락률 -0.46% 거래량 6,292,284 전일가 64,800 2020.11.19 09:57 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승外인이 선호하는 ‘삼성전자’의 이유있는 주가상승! 비밀 공개합니다! close (0.46%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 179,000 전일대비 500 등락률 -0.28% 거래량 516,405 전일가 179,500 2020.11.19 09:57 장중(20분지연) 관련기사 공학한림원이 '산업 디지털 전환 연대·협력' 이끈다미래차·신재생 IR…"한국판 뉴딜, 민간투자 마중물"외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승 close (0.28%) 등은 내렸다. 이와 달리 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 813,000 전일대비 1,000 등락률 +0.12% 거래량 91,389 전일가 812,000 2020.11.19 09:57 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승삼성바이오로직스, 송도에 4공장 착공…"세계 최대 규모" close (0.25%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 719,000 전일대비 10,000 등락률 +1.41% 거래량 142,717 전일가 709,000 2020.11.19 09:57 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가 close (1.13%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 283,000 전일대비 2,000 등락률 +0.71% 거래량 141,434 전일가 281,000 2020.11.19 09:57 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승증시 '불타오르네'…언택트→친환경→경기민감株 close (0.53%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 295,500 전일대비 4,500 등락률 +1.55% 거래량 550,333 전일가 291,000 2020.11.19 09:57 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승셀트리온, 송도에 3공장 신축…4공장 건립도 추진 close (1.72%) 등은 올랐다.

같은 시각 코스닥 지수는 전거래일보다 0.02%(0.13포인트) 오른 851.87이었다.

코스닥은 전일 대비 0.01%(0.06포인트) 내린 851.68로 시작해 등하락을 반복했다.

코스닥시장에서는 외국인과 기관이 각각 428억원, 475억원을 순매도했고, 개인이 1048억원을 순매수했다.

업종을 나눠서 보면 컴퓨터서비스(1.17%), 소프트웨어(1.84%) 등은 올랐고, 오락문화(1.13%), 통신장비(0.73%) 등은 내렸다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 97,300 전일대비 1,300 등락률 +1.35% 거래량 503,892 전일가 96,000 2020.11.19 09:57 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가 close (1.77%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 207,200 전일대비 300 등락률 -0.14% 거래량 505,948 전일가 207,500 2020.11.19 09:57 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승씨젠, 최근 5일 개인 25만 7015주 순매수... 주가 20만 8300원(+0.39%)코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가 close (1.64%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 128,800 전일대비 3,400 등락률 +2.71% 거래량 673,430 전일가 125,400 2020.11.19 09:57 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감강보합 코스피…2540대 출발 close (4.15%) 등은 상승했고, 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 92,000 전일대비 1,100 등락률 -1.18% 거래량 138,359 전일가 93,100 2020.11.19 09:57 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승강보합 코스피…2540대 출발 close (0.86%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 163,800 전일대비 1,700 등락률 -1.03% 거래량 53,364 전일가 165,500 2020.11.19 09:57 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가 close (0.85%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 47,750 전일대비 500 등락률 -1.04% 거래량 139,146 전일가 48,250 2020.11.19 09:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가카카오 VX, 에스바디워크 필라테스와 O2O 서비스 제휴기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승 close (1.24%) 등은 하락했다.

