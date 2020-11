'마이너스 20% 악몽' 경북도, 수출 2개월 연속 증가세 … "바닥 찍었다"

9월 수출 33억달러(+3.9%), 10월 36억달러(+2.6%) … 10월까지 297억달러 달성

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 코로나19 위기에도 9월과 10월 수출액이 각각 33억 달러와 36억 달러로, 지난해 동월 대비 3.9%·2.6% 증가하면서 2개월 연속 성장세를 이어가고 있다고 19일 밝혔다.

이는 경북도가 코로나19 충격으로 올해 5월과 8월에 수출 24억 달러와 28억 달러로, 각각 ?19.9%와 ?17.0%라는 최악의 감소세를 보인 이후라는 점에서, 마침내 마침표를 찍고 증가세로 돌아섰다는 기대 섞인 전망이 나오고 있다.

반면 국가 전체 수출은 9월에는 480억 달러로 7.6%의 증가세를 보였으나, 이번 10월에는 449억 달러로 ?3.8%의 감소세를 기록했다.

10월 당월 기준 경북도 10대 수출품목 중 수출 증가세를 보이고 있는 품목은 무선통기기부품(4.1억 달러), 광학기기(2.4억 달러), 반도체(1.4억 달러), 평판디스플레이(1.37억 달러) 등이다. 각각 전년 동월 대비 3.3%, 21.7%, 233.7%, 1.3%의 증가세를 보였다.

이는 각 품목별로 총수출액의 70~99% 정도의 압도적인 비중을 차지하고 있는 대중국 수출 호조에 따른 영향으로 분석된다.

반면 무선전화기(3.3억 달러), 열연강판(1.9억 달러), 냉연강판(1.4억 달러) 자동차부품(1.2억 달러) 등은 해외 코로나19 재확산 등에 따른 수요 위축과 수출단가 부진 등의 영향으로 각각 지난해 10월 대비 ?20.2%, -3.7%, -15.8%, -9.3%의 감소세를 보였다.

10월 당월 기준으로 국가별 수출현황을 살펴보면, 경북도 총수출액 36억 달러 중 28%를 차지하고 있는 수출 1위국 중국이 12억8500만 달러로 6.2%의 증가세를 기록했다. 미국이 2위 수출국, 3위 일본, 4위 베트남, 5위 러시아 순이다. 특히 러시아는 수출액 1.42억 달러로 524.9%의 증가세를 보였다.

김호진 경북도 일자리경제실장은 "그동안 해외수출 위기를 극복하기 위해 비대면수출상담회 상시 운영, 글로벌온라인쇼핑몰 입점 확대, 긴급 해외지사화 지원, 수출특별기동반 운영 등 경북수출에스오에스(SOS) 사업을 전방위적으로 추진한 결과과 성과로 나타난 것으로 보인다"고 반겼다.

