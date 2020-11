동작구립김영삼도서관 20일 개관

국회의장, 국무총리 등 내빈 참석… 코로나19 확산방지 위해 최소 인원으로 진행...▲기념식 ▲테이프커팅 ▲시설라운딩 순… 시설 이용주민 불편 최소화 위해 진행요원 배치

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 20일 (사)김영삼민주센터와 공동주관으로 ‘구립김영삼도서관 개관식’을 개최한다.

이번 개관식은 코로나19 확산을 방지하기 위해 방역지침에 따라 ▲안면인식 체온측정기 ▲QR코드 인식기 ▲손소독제 비치와 철저한 내부 접촉시설물 소독을 마쳤으며, 초청 인사도 최소화했다.

참석자는 이창우 구청장, 김영삼민주센터 이사장, 국회의장, 국무총리 등, ▲1부 기념식 ▲2부 테이프커팅 ▲3부 시설라운딩 순으로 진행한다.

기념식은 ▲국민의례 ▲경과보고 ▲기념사 및 축사 ▲도서관 홍보영상 상영 등이 준비됐다.

기념식 이후 도서관 입구에서 테이프커팅을 진행, 지하 1층부터 지상4층까지 시설라운딩을 하는 것으로 행사는 마무리된다.

구는 행사 진행시 도서관을 이용하는 주민들의 불편을 최소화하기 위해 진행요원을 배치해 안내할 계획이다.

구립김영삼도서관(매봉로 1)은 (사)김영삼민주센터로부터 2018년 기부채납 받아 2년간 리모델링을 거쳐 지난달 30일 개관한 동작구 대표도서관이다.

연면적 6503.19㎡ 지하 5~지상 8층 규모로 ▲역사와 문화 ▲소통 공간 ▲놀이와 휴식을 제공하는 주민개방형 복합문화시설로 ▲세미나룸 ▲커뮤니티룸 ▲대강당 ▲VR체험관 ▲유아어린이존 ▲북카페 ▲디지털미디어존 ▲옥상카페 등 공간으로 마련됐다.

주민편의성 향상을 위해 주요 공간예약을 스마트폰 어플로 진행하는 디지털 편의시스템 구축, ICT기술을 접목한 ‘라이브러리보드’ 운영으로 이용자 빅데이터를 활용한 맞춤형 도서추천 서비스를 제공하고 있다.

도서관 이용시간은 오전 9시부터 평일은 오후 10시까지, 주말은 오후 5시까지이며 휴관일은 매주 월요일이다. 단, 1층 유아·어린이자료실은 평일에 오후 6시까지만 운영한다.

이창우 동작구청장은 “구민 모두가 문화적 혜택을 보장받을 수 있도록 흑석·신대방 등 권역별 거점도서관 확충에 최선을 다하겠다”며 “사회적 거리두기가 1.5단계로 격상됨에 따라 철저한 개인방역수칙 준수를 당부드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr