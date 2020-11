경기도, 인권침해·산재 등 신고전화 통합된다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 인권침해, 산재, 공익침해 신고 등 흩어져 있던 경기도 내 각종 신고전화번호가 '031-120' 경기도콜센터로 통합된다.

경기도는 도내 27개 신고 전화번호를 20일부터 '031-120' 경기도콜센터로 일원화해 운영한다고 19일 밝혔다.

이에 따라 경기도콜센터로 전화해 안내에 따라 2번을 누르면 경기도 인권센터, 7번을 누르면 공익제보 핫라인으로 연결되는 식이다.

1번은 코로나19나 재난기본소득 등 전화문의 폭주 시 별도 운영한다.

신고전화 통합운영 시간은 평일기준 9~18시다.

각종 신고전화 중 전문분야(인권, 노동, 공익제보), 수사분야(대금체불, 페이퍼컴퍼니, 산업단지 대기ㆍ폐수 배출, 불법사채 등)는 해당부서로 직접 연결된다.

비상구 폐쇄 등 위반행위, 교통불편, 도로불편 등 단순신고 분야는 해당부서의 콜센터 상담원 교육을 통해 경기도콜센터에서 신고접수한 뒤 해당 부서로 신고내용을 전달해 처리할 예정이다.

120 경기도콜센터의 1일 평균 상담실적은 2550여건으로 1인 평균 88건에 달하는 상담 민원을 처리하고 있다.

도는 이번 통합운영으로 상담건수가 증가할 것에 대비해 콜센터 인력을 충원 중이다.

도 관계자는 "콜센터 신고전화 통합운영으로 도내 각종 신고전화 접근성이 개선될 것"이라며 "전화문의가 폭주하는 사업은 임시인력을 투입해 비상응대가 가능한 시스템으로 전환하는 등 전화문의 시 대기시간 없이 도민불편을 최소화할 계획"이라고 설명했다.

도는 콜센터와 함께 도의 정책 및 사업에 관련된 각종 문의를 실시간으로 상담할 수 있는 카카오톡 서비스를 운영 중이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr