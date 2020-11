경기소방, 화재현장 '소화전 위치찾기 맵' 활용한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 화재현장에서 소화전의 위치를 손쉽게 찾을 수 있는 어플리케이션(앱)이 개발돼 신속한 화재 진압이 가능해졌다.

경기도 소방재난본부는 스마트폰으로 주변 소화전 위치를 신속하게 확인할 수 있는 '경기도 소화전' 어플리케이션(앱)을 개발해 운영에 들어갔다고 19일 밝혔다.

경기도 소화전 앱은 현재 위치(주소) 또는 건물명 등을 입력하면 주변에 있는 소화전을 한 눈에 확인할 수 있다.

경기소방본부는 이번 앱 개발로 보다 신속하게 화재현장 대응이 가능해질 것으로 보고 전 소방관과 의용소방대원들이 활용할 수 있도록 안내할 계획이다.

경기소방본부 관계자는 "화재현장에서 소화전 등 소방용수 시설의 위치를 재빠르게 찾는 것은 초기 화재진압에 있어 무엇보다 중요하다"며 "유사한 앱이 있긴 하지만 다른 부가 기능이 많아 불편함이 있었는데 이번 앱은 소화전 찾기 기능에만 집중해 도움이 될 것"이라고 기대감을 내비쳤다.

경기도 소화전 앱은 현재 안드로이드 '플레이 스토어'에서 '경기도 소화전'을 검색하면 누구나 내려 받을 수 있다.

이번 경기도 소화전 앱은 성남 보평고등학교 3학년에 재학 중인 이민재 군이 개발, 재능기부해 예산절감 효과도 기대된다. 이 군은 경기도가 보유한 소화전 공공데이터를 활용해 하루 만에 어플을 개발한 것으로 전해졌다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr