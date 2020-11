이낙연, 24人 '특보단' 임명 "소통 사각지대 메꿔주는 역할" 당부

[아시아경제 원다라 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 24명의 당대표 특보단을 임명했다.

이 대표는 18일 오전 국회에서 열린 특보단 출범식에서 "소통은 아무리 열심히 해도 반드시 사각지대가 있기 마련"이라며 "그것을 찾아 메꿔주는 역할을 여러분께 특별히 부탁한다"고 말했다.

이어 "어느 대표 시절에도 특보는 있었다. 저만 특별히 특보를 두는 것은 아니다"며 "대표를 돕는 그런 관계보다는 대표와 각 분야의 소통, 결합, 통로의 역힐이 더 필요하다"고 강조했다.

특보단은 이개호 의원이 단장을 맡고 5선의 설훈 의원을 비롯해 박완주·김철민·전혜숙·유동수·송갑석·이원택·김한정·김주영·유동수·박영순·강준현·이장섭·이형석·서삼석·신영대 의원이 포함됐다. 이들의 지역구로 보면 서울1명·경기 4명·인천 1명·충청 4명·호남 6명 이다.

원외인사로는 심기준 전 의원·박성현 부산 동래구 위원장·윤준호 부산 해운대구을 위원장 조기석 전 대구시당 위원장·심규명 울산 남구갑 위원장·문상모 경남 거제시 위원장·이정근 서울 서초갑 위원장, 청년 부문에선 신정현 경기도 의원장이 포함됐다.

이개호 단장은 출범식 직후 기자들과 만나 '당 대표가 특별히 주문한 내용이 있나'라는 질문에 "당대표 자문 역할을 잘 해달라, 지역·직무별 의견을 내주시라, 그리고 당 외연을 확대할수 있도록 하자고 당부했다"고 말했다.

향후 계획에 대해선 "정기적으로 특보들이 모이며 지역의 의견, 여론을 아울러 대표하는 분야, 직능별 의견을 광범위하게 수집하고 그런 의견들이 당정에 반영되도록 노력할것"이라면서 "정기적 회합을 월1회 정도 하려고 한다"고 말했다.

특보단 구성 기준을 묻는 질문에는 "당 외연을 확대해가면서 지지기반을 더 확대해나가고 이 대표에 대해서 정치적 조언을 할 수 있는 분들을 특보로 임명했다"며 "지역·세대·직무별 안배에 신경을 쓰고 위촉했다"고 말했다.ㄷ

