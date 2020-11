고용정보원, 안전보건경영시스템 인증 획득

[세종=아시아경제 김현정 기자] 한국고용정보원이 ‘안전보건경영시스템’(KOSHA-MS) 인증을 획득했다고 19일 밝혔다.

안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증은 안전사고와 산업재해를 예방하기 위해 한국산업안전보건공단에서 시행하는 제도로 엄격한 검증 절차를 걸쳐 안전관리능력이 우수한 기관에 수여된다.

고용정보원은 안전보건경영방침을 선언하고 이에 대한 지속적인 개선이 이뤄질 수 있도록 실행계획을 수립·실행·점검해 인증심사단으로부터 높은 평가를 받았다. 안전한 직장을 구현하기 위해 ▲안전경영시스템 운영 ▲안전보건문화 조성 ▲자율안전체계 구축 ▲협력사 안전보건경영 동반자 인정 등의 내용을 담은 안전보건경영방침을 공표했다.

안전관리 조직 보강, 분기별 안전교육 실시, 잠재 위험 요소 파악과 개선을 위한 점검 강화, 안전문화 확산을 위한 안전참여방 게시판 신설 및 안전자료 공유 등 다양한 노력을 기울였다. 체계적 안전관리를 위해 매뉴얼, 절차서, 지침서를 규정화해 자율안전보건체계도 강화했다.

