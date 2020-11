경북 영천산업단지 7년 만에 100% 분양 … 나눔제약 150억 투자

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 영천시는 17일 경북도, 대구경북경제자유구역청, ㈜나눔제약, 싱가포르 SC이노베이션 등과 함께 산업단지 입주를 위한 다자간 투자양해 각서를 체결했다. 이로써 영천산업단지는 7년 만에 100% 분양 완료됐다.

나눔제약은 고령화시대 한약재 가공식품과 건강보조 식품의 수요를 감안, 싱가포르 SC이노베이션으로부터 150억원을 투자받아 경제자유구역 영천산업단지 1만1147㎡부지에 의약품 한약재 제조시설을 짓고 40명의 신규 인력을 고용할 예정이다.

지난 2004년 창립한 영천 토종기업 나눔제약은 국내 최고 수준의 한약재 포제 기술력으로 친환경 유기농 국내한약재를 생산해 전국 한의원에 공급하고 있다.

이날 투자양해각서 체결로 지난 2013년 조성된 영천산단 경제자유구역 10곳에 외국인투자 기업 10개사, 일반 산업부지에 60개사가 입주했다.

