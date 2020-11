국토부 "김해신공항 재검토 발표 수용…후속조치 조속히 마련"

총리실과 협의해 후속조치 방안 조속히 마련

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 국무총리실 산하 김해신공항 검증위원회가 김해신공항 사업 추진에 근본적인 재검토가 필요하다고 발표한 것과 관련해 "검증결과를 겸허히 수용한다"는 입장을 17일 냈다.

국토부는 이날 오후 입장자료를 통해 "검증위원회가 김해신공항 기본계획안은 확장성 등 미래변화에 대응이 어렵고, 지자체 반대 시 산악장애물 제거가 필요해 동남권 관문공항으로서 근본적인 검토가 필요하다는 결과를 발표했다"며 "지난해 6월 부울경 3개 단체장과 합의한 합의문에 따라 검증위 검증결과를 겸허히 수용하겠다"고 밝혔다.

국토부는 2015년 1월 영남권 5개 시도지사 합의에 따라 해외 전문기관인 프랑스 ADPi에 의뢰해 김해신공항을 동남권 관문공항의 최적입지로 확정하고 기본계획안을 검토해 왔다. 국내외 기준과 전문가 검토 등을 통해 산악장애물 절취 없이도 안전한 비행절차수립이 가능하다고 판단해 산악장애물을 존치하는 것으로 계획을 마련했다.

하지만 검증위원회는 이날 김해신공항 기본계획은 비행절차의 보완 필요성과 서편 유도로서의 조기설치 필요성, 미래수요 변화 대비 확장성 제한, 소음범위 확대 등이 충분히 검토되지 않았다며 근본적인 재검토가 필요하다고 발표했다. 김해신공항 계획이 사실상 무산된 만큼 정부 안팎에선 절차적으로 원점 검토를 하되, 부산시 등이 강하게 요구한 가덕신공항을 추진할 것으로 보고 있다.

국토부는 "법제처 유권해석을 바탕으로 한 검증위 검증결과에서 김해신공항 추진은 근본적인 검토가 필요하다고 했다"며 "향후 총리실 등 관계기관과 긴밀한 협의를 통해 후속조치 방안을 조속히 마련토록 하겠다"고 설명했다.

