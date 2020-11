"코로나19 의료진 감사합니다"…교보증권, 응원상자 320개 전달

[아시아경제 금보령 기자] 교보증권이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 예방 및 치료에 힘쓰고 있는 의료진들을 위한 응원에 나섰다.

교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 7,640 전일대비 90 등락률 -1.16% 거래량 240,730 전일가 7,730 2020.11.17 15:05 장중(20분지연) 관련기사 교보증권, 하반기 공채 실시…"대한민국 1호 증권사" [e공시 눈에 띄네] 코스피-27일또 5000억대 해외채권펀드 환매중단 왜…? close 은 오는 22일 창립기념일을 맞이해 경기 고양 명지병원 의료진들에게 응원상자 320개를 전달했다고 17일 밝혔다. 명지병원은 코로나19 지정병원이다.

응원상자 안에는 교보증권 전 임직원이 코로나19 극복을 기원하며 만든 희망팔찌, 희망엽서가 포함됐다. 이 외에도 마스크 스트랩, 핸드크림, 영양제, 견과류, 쿠키 등이 함께 담겼다.

박봉권 교보증권 대표는 "코로나19를 이겨내고자 현장에서 가장 힘쓰시는 의료진들에게 진심으로 감사하다"며 "작지만 임직원들의 정성을 함께 나눌 수 있어 기쁘다"고 말했다.

매년 창립기념일 주간에 맞춰 진행한 '사랑의 김장김치' 활동도 실시했다. 올해는 김치를 직접 담그는 대신 김장김치 1.5t을 구매해 요셉 천사의 집, 상록보육원, 서울성모원 등 지정복지단체 12곳에 전달했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr