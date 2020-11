KCGI "아시아나항공 인수, 국민 혈세로 조원태 회장 경영권 방어하는 꼴"

[아시아경제 이민지 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 50,000 전일대비 5,200 등락률 -9.42% 거래량 335,463 전일가 55,200 2020.11.17 12:25 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 대한항공·아시아나항공 빅딜 소식에 관련주 주가 '희비'㈜한진, 심야배송 중단·분류인력 1천여명 투입…과로 대책 마련[e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 그룹 경영권을 두고 조원태 회장과 대립해온 행동주의 사모펀드(PEF) KCGI가 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 50,000 전일대비 5,200 등락률 -9.42% 거래량 335,463 전일가 55,200 2020.11.17 12:25 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 대한항공·아시아나항공 빅딜 소식에 관련주 주가 '희비'㈜한진, 심야배송 중단·분류인력 1천여명 투입…과로 대책 마련[e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 그룹의 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 5,980 전일대비 410 등락률 +7.36% 거래량 98,667,402 전일가 5,570 2020.11.17 12:25 장중(20분지연) 관련기사 기하급수적 FTA 체결! 의심할 필요없는 급등 株! 지금 공개합니다!아시아나항공, 검색 상위 랭킹... 주가 18.67%아시아나항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 21.54% ↑ close 인수에 대해 국민 혈세로 조원태 회장의 경영권을 방어하는 것이라며 강하게 비판했다.

17일 KCGI는 보도자료를 통해 “조원태 회장은 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 50,000 전일대비 5,200 등락률 -9.42% 거래량 335,463 전일가 55,200 2020.11.17 12:25 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 대한항공·아시아나항공 빅딜 소식에 관련주 주가 '희비'㈜한진, 심야배송 중단·분류인력 1천여명 투입…과로 대책 마련[e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 칼 지분 단 6%만을 가지고 단 1원의 출자도 없이, 산업은행을 통한 막대한 혈세 투입과 주주들의 희생하에 자신의 경영권을 공고히 지키게 되는 것”이라며 “산업은행 경영진은 조원태의 우호 지분으로 적극 나서는 대가로 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 5,980 전일대비 410 등락률 +7.36% 거래량 98,667,402 전일가 5,570 2020.11.17 12:25 장중(20분지연) 관련기사 기하급수적 FTA 체결! 의심할 필요없는 급등 株! 지금 공개합니다!아시아나항공, 검색 상위 랭킹... 주가 18.67%아시아나항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 21.54% ↑ close 의 매각 문제를 해결하고자 하는 것이다”고 말했다.

KCGI는 산업은행이 조원태 회장의 경영권 방어를 위해 기형적인 자금조달과 유례없는 자금 선집행을 단행했다고 주장했다. KCGI 측은 “발표된 자금 조달금액은 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 50,000 전일대비 5,200 등락률 -9.42% 거래량 335,463 전일가 55,200 2020.11.17 12:25 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 대한항공·아시아나항공 빅딜 소식에 관련주 주가 '희비'㈜한진, 심야배송 중단·분류인력 1천여명 투입…과로 대책 마련[e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 그룹이 보유한 빌딩 한두 개만 매각하거나 기존 주주의 증자로도 충분히 조달할 수 있다”며 “국민의 세금이 투입된 산업은행의 무리한 3자 배정 증자와 교환사채(EB) 인수라는 왜곡된 구조를 동원하는 것은 조원태 회장의 경영권 방어 목적으로밖에 해석이 되지 않는다”고 비난했다. 인수를 위한 기업결합신고 등의 절차가 개시되지 않았음에도 산업은행이 먼저 자금을 투입한 사례도 찾아볼 수 없다고 덧붙였다.

조원태 회장이 산업은행에 담보로 제공한 지분 6%에 대해선 사실상 후순위로서 실효성이 없는 것이라고 설명했다. KCGI 측은 “이미 금융기관들에 담보로 제공된 것이고 경영책임에 대한 담보가 아닌 인수합병계약의 이행을 위한 담보여서 무의미하다”고 전했다.

그러면서 KCGI 측은 “항공사의 인수합병은 정상적인 실사와 가치평가, 거래조건 협상이 충분히 이뤄져야 함에도 부채 12조원과 자본잠식상태의 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 5,980 전일대비 410 등락률 +7.36% 거래량 98,667,402 전일가 5,570 2020.11.17 12:25 장중(20분지연) 관련기사 기하급수적 FTA 체결! 의심할 필요없는 급등 株! 지금 공개합니다!아시아나항공, 검색 상위 랭킹... 주가 18.67%아시아나항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 21.54% ↑ close 을 실사 등의 절차와 충분한 논의를 무시했다”며 “ 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 50,000 전일대비 5,200 등락률 -9.42% 거래량 335,463 전일가 55,200 2020.11.17 12:25 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 대한항공·아시아나항공 빅딜 소식에 관련주 주가 '희비'㈜한진, 심야배송 중단·분류인력 1천여명 투입…과로 대책 마련[e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 그룹이 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 5,980 전일대비 410 등락률 +7.36% 거래량 98,667,402 전일가 5,570 2020.11.17 12:25 장중(20분지연) 관련기사 기하급수적 FTA 체결! 의심할 필요없는 급등 株! 지금 공개합니다!아시아나항공, 검색 상위 랭킹... 주가 18.67%아시아나항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 21.54% ↑ close 을 인수하는 것은 6% 주주인 조원태 회장이 국민의 혈세를 통해 10%의 우호 지분을 추가로 확보하는 결과만 낳을 뿐 다른 주주를 희생시킬 것”이라고 강조했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr