안전점검의 날 운동, 학교주변 불법 주정차 금지 홍보

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도가 교통사고로부터 어린이들을 지키기 위한 안전한 교통 환경 조성을 위해 ‘안전점검의 날 운동(캠페인)’과 ‘안전한바퀴 활동’을 17일 전개했다.

이날 행사는 안전모니터봉사단 경남연합회원들과 함께 사파초를 비롯한 상남초, 신월초, 웅남초 일대의 어린이 등·하굣길 등에서 추진됐다.

행사는 ▲학교주변 불법 주정차 금지를 홍보하는 ‘안전점검의 날 운동(캠페인)’과 ▲학교 앞 교통시설물 설치유무 및 파손여부를점검하는 ‘안전한바퀴 활동’ 등을 주요 내용으로 진행됐다.

조현국 도 안전정책과장은 “안전사고는 예방이 우선”이라며 “운전자들은 어린이보호구역에서는 30km 이하로 운행하고 주·정차를 삼가해 어린이들의 안전을 지켜주시길 바란다”고 말했다.

