미래에셋생명, 비흡연자 치아보험료 할인 배타적사용권

[아시아경제 오현길 기자] 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 3,985 전일대비 5 등락률 -0.13% 거래량 43,033 전일가 3,990 2020.11.17 10:30 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋생명, 3Q 영업익 423억…전년比 28%↑미래에샛생명, 3분기 누적 순익 1022억…전년비 13%↑미래에셋생명, 12억건 빅데이터로 보험스코어 개발 close 은 비흡연자에게 치아보험료 할인 혜택을 제공하는 비흡연치아보험료할인특약을 출시했다고 17일 밝혔다.

이 특약은 현재 판매 중인 치아보험에 추가됐다. 미래에셋생명 치아보험은 최대 20년간 보험료 인상 없이 충전, 보철, 신경치료까지 보장한다. 임플란트, 브릿지, 틀니 등 실손의료보험에서 보장하지 않는 비급여 치아치료비도 보장받을 수 있다.

미래에셋생명은 흡연자의 치주질환 발생률이 비흡연자보다 약 1.73배 높다는 연구 결과를 바탕으로 할인 특약을 신설했다. 비흡연 할인을 기존 사망이나 암발생에서 치아보험까지 확대한 첫 상품으로, 특정연령에서 기존 치아보험 보험료 대비 최대 19% 보험료 할인이 가능하다.

또 건강증진개발원에서 주관하는 4박5일 금연 캠프와 6개월 사후관리 프로그램을 성공적으로 수료한 피보험자는 흡연검사 결과와 상관없이 비흡연자로 인정받아 보험료를 할인받을 수 있다.

미래에셋생명은 특약의 독창성과 유용성을 인정받아 생명보험협회 신상품심의위원회로부터 3개월간 배타적 사용권을 획득했다고 밝혔다.

오은상 미래에셋생명 상품개발본부장은 "소비자 관점에서 보험료 부담을 낮추고 보장의 가성비를 높인 상품으로 특히 비흡연을 통해 치아 치료와 관리를 넘어 예방까지 돕는 따뜻한 보험"이라며 "치아 건강을 보장받으며 치과 치료비 부담을 덜고 100세 시대 행복한 노후생활을 준비하기 바란다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr