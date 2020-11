'스타기업 육성' 대구테크노파크, 중소벤처기업부 우수사례 '기관 표창'

임재현 선임연구원은 공로자 표창

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구테크노파크(대구TP)는 전국적으로 확산되고 있는 '스타기업 육성사업'을 선도적으로 추진, 지역 중소기업 육성 및 경제 활성화에 기여한 공로를 인정받아 우수사례 기관 표창 및 공로자(임재현 선임연구원) 표창을 수상했다고 17일 밝혔다.

대구TP는 중소벤처기업부의 '중소기업 성장사다리 구축' 정책의 성공적인 안착을 위해 대구시 대표 강소기업 육성정책인 '스타기업 육성사업'을 전략적으로 연계시켜 지역 우수 중소기업 46개사를 발굴한 공로를 인정받았다.

지난 2007년부터 대구시와 대구TP가 지역 강소기업 육성을 위해 추진해 온 '스타기업 육성사업'은 지난 2018년부터 중기부 지역스타기업 육성사업'으로 채택된 뒤 현재 전국적으로 벤치마킹 대상으로 확산되고 있다.

기업진단 등을 통한 성장전략 컨설팅, 상용화 연구개발(R&D) 기획 및 지원, 전담PM(Project Manager) 매칭, 사업화 및 홍보 등으로 다각적인 지원을 펼치는 프로젝트다.

권업 대구TP 원장은 "이번 수상을 계기로 중앙정부와 지방정부의 강소기업 육성정책을 더욱 긴밀히 연계해 지역 경제 활성화 및 일자리 창출을 동시에 견인할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

