민주노총 집회서 일부 도로점거…경찰, 불법 행위 수사 착수

[아시아경제 유병돈 기자] 전태일 열사 50주기를 맞아 민주노총 등 노동계가 주최한 집회에서 불법행위에 대해 경찰이 수사에 착수했다.

서울 영등포경찰서는 전날 여의도 등 영등포 일대에서 진행된 집회에서 발생한 도로점거 등 불법행위에 관한 채증 자료를 분석 중이라고 15일 밝혔다.

앞서 민주노총과 가맹조직인 공공운수노조·금속노조 등은 여의도공원과 영등포구 대방역 등에서 99인 이하 규모의 집회를 열었다. 이들은 각각 집합한 장소에서 노동자 대회를 진행한 후 민주당, 국민의힘, 정의당 당사 앞으로 행진했다.

경찰은 이들이 행진 과정에서 대방역과 서울남부고용노동지청 인근에서 일부 도로를 점거하는 등 신고된 집회 장소를 벗어난 부분에 대해 일반교통방해에 해당하는지 살펴보고 있다.

경찰은 현장 채증자료를 분석을 토대로 불법으로 의심되는 행위에 관여한 참가자와 주최 측 관계자 등을 조사할 계획이다.

