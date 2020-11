◆ 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 1,895 전일대비 35 등락률 -1.81% 거래량 9,476,501 전일가 1,930 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 김승연 회장 차남 김동원, 한화생명 전무로 승진보장성 보험, 생명보험사 실적보장 '효자됐네'한화생명, 3Q 영업익 2069억…전년比 135%↑ close

<전무 승진>▶김동원

<상무보 승진>▶김국진 ▶이경섭 ▶이원근 ▶최재덕

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr