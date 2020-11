제주에서 밀물에 고립된 낚시꾼 3명 구조

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주시 연대포구 인근 갯바위에서 밀물에 고립된 낚시꾼 A씨 등 3명이 제주해경에 의해 구조됐다.

제주해양경찰서에 따르면 15일 오전 9시 35분경 제주시 연대포구 인근 갯바위에서 낚시꾼 A씨 등 3명이 밀물에 고립돼 구조를 요청함에 따라, 제주해경 소속 제주파출소 및 구조대를 급파해 해상과 육상에서 합동으로 레스큐 보드를 이용해 10시 17분경 낚시꾼 3명을 모두 구조했다.

고립된 낚시꾼 A씨 등 3명은 제주도민으로 이날 오전 6시 30분경 썰물 시 걸어서 갯바위로 들어가 낚시하다 밀물이 들어와 고립되자 구조를 요청했다. 구조 후 모두 자가 귀가를 원해 귀가 조처 했다.

한편 제주해경은 “육지와 떨어져 갯바위 낚시를 할 경우 본인의 생명과 안전을 위해 구명조끼를 꼭 착용하고 밀물과 썰물의 시간대를 사전에 파악할 것”을 당부했다.

