"BTS부터 펭수·임영웅까지" SKT 보이는 컬러링, 50만 가입자 돌파

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 숏폼 영상을 활용해 선보인 ‘보이는 컬러링’ 서비스 ‘V 컬러링’ 가입자가 출시 50일 만에 50만명을 돌파했다. 10대 가입자의 경우 방탄소년단(BTS) 등 아이돌. 30~40대는 펭수, 김연아 등의 숏폼 영상이 특히 인기를 끌었다. 50~60대 가입자들 사이에서는 임영웅, 영탁 등 트로트 콘텐츠가 주목받았다.

15일 SK텔레콤에 따르면 V 컬러링 가입자는 지난 9월 24일 서비스를 시작한 이래 11일 만에 10만명, 20일만에 20만명이 가입하는 등 1일 1만명 이상 꾸준히 증가 추세를 지속하고 있다며, 출시 50일만에 50만명을 돌파한 데 이어 연말에는 가입자 100만명을 넘어설 전망이다.

V 컬러링은 고객이 미리 설정한 영상을 본인(수신자)에게 전화한 상대방(발신자) 휴대전화에 통화가 연결될 때까지 보여주는 ‘영상 컬러링’ 서비스다. SK텔레콤은 영상 콘텐츠의 중요성이 커지는 5G 시대에 맞춰 짧은 영상 콘텐츠를 활용한 V 컬러링이 ‘한국형 숏폼 구독 서비스’의 기준을 제시할 것으로 기대하고 있다.

V 컬러링 가입자는 연령별로 30~40대 약 47%, MZ세대 16%로 파악됐다. 50~60대 장년층 가입자도 32%에 달했다. 가입자 중 60%가 넘는 30여 만명은 개인 취향에 맞는 영상 콘텐츠를 활발하게 다운로드 받아 이용 중이었다. 본인이 직접 촬영하거나 편집한 영상을 컬러링으로 사용하는 고객은 1만4000명가량이다.

연령별로는 10-20대는 재미(약올링, 받을까 말까 댄스), 아이돌(BTS, SuperM, 백현, 태민), 애니메이션 영상을, 30~40대는 캐릭터(펭수), 셀럽(김연아, 박진영) 콘텐츠를 선호하는 것으로 나타났다. 50~60대는 자연 풍경, 트로트(임영웅, 영탁) 콘텐츠를 V 컬러링으로 가장 많이 설정했다. 특히 임영웅 트롯과 BTS의 Dynamite 뮤직비디오 영상은 전 연령대에서 고르게 인기를 끌며 가장 많이 설정한 콘텐츠로 집계됐다.

이와 함께 김연아와 서장훈 등의 코로나19 예방을 위한 마스크 착용 캠페인과 계절성 콘텐츠, 아이돌 뮤비를 비롯한 유명 셀럽 영상이 V 컬러링 이용자가 많이 설정한 상위 10위 콘텐츠로 집계됐다. EXO 등 유명 아이돌 그룹 멤버의 사회적 거리두기 캠페인도 인기있는 콘텐츠로 나타나 사회적 관심사와 연관된 영상 콘텐츠에 대한 이용자 선호도가 큰 것으로 분석됐다.

한명진 SK텔레콤 MNO마케팅그룹장은 “V 컬러링 가입자가 짧은 기간에 50만명을 넘는 등 이용자의 관심이 높은 만큼, 사회 이슈를 담아내는 ESG 콘텐츠로 사회적 가치를 높이는 것은 물론, 다양한 화제성 콘텐츠를 발굴해 고객에게 재미와 즐거움을 줄 수 있는 구독형 영상 서비스로 자리매김하도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr