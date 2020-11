우리금융-남부발전, '그린뉴딜' 사업발굴 및 금융지원 업무협약

[아시아경제 김효진 기자] 우리금융그룹은 한국남부발전과 '그린 뉴딜관련사업 발굴 및 금융지원' 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

지난 13일 우리은행 본점에서 열린 협약식에는 손태승 우리금융그룹 회장, 신정식 한국남부발전 사장, 권광석 우리은행장, 송기인 한국남부발전 처장이 참석했다.

우리금융과 한국남부발전은 그동안 풍력, 바이오매스 등 신재생에너지와 에너지신사업 부문에서 협력해 왔다.

우리금융은 이번 협약을 통해 협력 범위를 더 넓혀 한국남부발전이 추진하는 태양광, 수소, 연료전지 등 그린뉴딜 사업의 성공적인 수행을 위한 포괄적 금융지원을강화할 계획이다.

우선 우리금융과 한국남부발전은 그린뉴딜 사업의 신속한 추진을 위한 실무협의체를 구성해 신재생에너지사업 전 분야에서 공공성 기반 국민 참여 사업모델을 발굴하기로 했다.

우리금융은 발굴된 사업모델에 금융 자문을 비롯한 포괄적 금융 지원을 제공하고, 분야별 과제를 구체화해 본격적인 사업을 추진해 나갈 예정이다.

