[아시아경제 이민우 기자] 아이쓰리시스템 아이쓰리시스템 214430 | 코스닥 증권정보 현재가 22,200 전일대비 300 등락률 +1.37% 거래량 66,247 전일가 21,900 2020.11.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아이쓰리시스템, 자율주행차 테마 상승세에 0.85% ↑아이쓰리시스템, 자율주행차 테마 상승세에 7.17% ↑아이쓰리시스템, 2Q 영업익 27억…전년比 흑자전환 close 은 한국항공우주연구원과 117억원 규모의 '다목적 실용위성 7A호 전자광학 탑재체 초점면유닛(FPU) 개발' 계약을 체결했다고 13일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr